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Dev petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Karadeniz'den gelen 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğundaki Panama bayraklı petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndaki geçişini sürdürüyor- İstanbul Boğazı, platformun geçişi nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

27 Aralık 2018 Perşembe 11:41
Dev petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

İSTANBUL (AA) - Petrol arama platformu taşıyan ve 110 metrelik kuleleri olan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

Alınan bilgiye göre, 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğundaki "GSP Saturn" isimli petrol platformunu çeken geminin, boğazdaki ilerleyişini sürüyor.

Panama bayraklı GSP Saturn'e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler de eşlik ediyor.

Söz konusu platformun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 11:41
  1. GSP Saturn
  2. İstanbul Boğazı
  3. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

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