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Dev operasyonda tutuklu sayısı 40 oldu

Bursa’da geçtiğimiz günlerde uyuşturucu tacirlerine yönelik bin polisle yapılan operasyonda gözaltına alınan 50 kişiden 35’i tutuklanırken, aranan 5 şahıs daha yakalanarak cezaevine gönderildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 16:37
Dev operasyonda tutuklu sayısı 40 oldu

Bursa’da geçtiğimiz günlerde uyuşturucu tacirlerine yönelik bin polisle yapılan operasyonda gözaltına alınan 50 kişiden 35’i tutuklanırken, aranan 5 şahıs daha yakalanarak cezaevine gönderildi. Böylece tutuklu sayısı 40’a ulaştı.


Bursa polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ay süren teknik takibin ardından operasyon için haziran ayında düğmeye bastı. Sabah saatlerinde Yenice Mahallesi Refah Sokak, Sinanbey Mahallesi, Mesudiye Caddesi’nde özel harekat polisinin desteğiyle şafak vakti operasyon yapıldı.


50 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 250 gram bonzai (sentetik kannobinoid), 500 gram esrar, 100 gram metamfetamin, 515 adet ecstasy hap, 7 adet ruhsatsız tabanca, 160 adet mermi ve 15 bin TL, suç gelirlerinden elde edilen para ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Zanlılar, ifadelerinin ardından gruplar halinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 50 zanlıdan 35’i tutuklandı. 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyon kapsamında aranan 5 kişi daha ekipler tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen bu 5 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda tutuklananların sayısı 40’a yükseldi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 16:37
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