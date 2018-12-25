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FETÖ'ye dev operasyon! Baskınlar gece 01.00'de başladı

FETÖ'nün kapatılan GATA'daki mahrem yapılanmasına ilişkin operasyon düzenlendi. MİT İstanbul Bölge Başkanlığı’nın tespit ettiği üst düzey bir mahrem imamdan ele geçirilen 2048 oyunu görünümlü bir program üzerindeki örgüte ait kripto yazışmalardan elde edilen veriler üzerine belirlenen 30 şüpheliye 5 ilde operasyon başlatıldı. Şüphelilerin 24’ü askeri doktor...

25 Aralık 2018 Salı 08:21
FETÖ'ye dev operasyon! Baskınlar gece 01.00'de başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin önemli bir operasyona imza attı.

Oyun görünümlü program

Örgütün TSK'daki yapılanmasına ilişkin hassas bir çalışma yürüten MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, örgütün GATA yapılanmasından sorumlu olduğu belirlenen üst düzey bir imam belirledi. Üst düzey İmam, geçtiğimiz günlerde yapılan operasyon sonucu yakalandığında evinde yapılan aramada cep telefonunda 2048 oyunu görünümlü bir program bulundu. Programda örgütün GATA yapılanmadan sorumlu kişilere ait arşiv ve yazışmalar ile aktif liste ele geçirildi.

268 sayfa ve 317 ayrı nottan oluştuğu belirlenen dökümanda örgütün GATA yapılanması içerisinde görev alan mahrem imamlara ilişkin bilgiler ve arşiv kayıtlarına yer verildiği belirlendi.

Gülen'e danışmışlar

Belirlenen bazı yazışmalardan anlaşıldığı üzere örgüt imamlarının kritik bazı konularda halen Kaptan kod adlı Fethullah Gülen'e danıştıkları ona göre hareket ettikleri saptandı.

Yine tespitlere göre, örgütün ankesör davalarından yargılanan ya da gözaltına alınıp serbest bırakılan asker şahısları tutum ve davranışlarını takip ettiği, itirafçı olmamaları için ikna faaliyeti yürüttüğü belirlendi.

Örgüt mensubu doktorların ayrıca aranan FETÖ'cüleri ayarladıkları bazı özel hastanelerde kayıtsız tedavi ettikleri, hamile kadın örgüt üyelerinin doğum işlemlerini yaptıkları belirlendi.

24'ü askeri doktor olmak üzere 6'sı da mahrem imam ve örgüte kayıt dışı sağlık desteği veren hastane yöneticilernden oluşan toplam 30 şüpheli hakkında İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı. Mahrem imamlardan birisinin avukat olması dikkatlerden kaçmadı.

Gece 01.00'de başladı

İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan'ın talimatıyla başlatılan operasyonu Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay yönetti. İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin adreslerine saat 01.00'den itibaren baskınlar düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.şüphelilerin adreslerindeki aramada ele geçen dijital delillere de el konuldu. (Sabah)

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 08:21
  1. İstanbul
  2. FETÖ
  3. operasyon
  4. GATA

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  • asin asin 34 dk önce
    bu serefsizler asilmazsa bunlar vazgecmezler boyle hapse atilmakla bunlarin kini ofkesi daha da buyur, bir yolunu bulup cikarlarsa vatani yuze degil bine bolerler, satilik kopek oglu kopekler

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