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Dev operasyon! Astsubaylar gözaltına alındı

7 ilde düğmeye basıldı. Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonlarda aktif görevde olan 10 astsubay gözaltına alındı.

14 Eylül 2018 Cuma 15:35
Dev operasyon! Astsubaylar gözaltına alındı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli Hakkari, Şırnak, Mardin, Malatya, Adana ve Mersin'de 10 ayrı adrese operasyon düzenledi.

10 ASTSUBAY GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, kara kuvvetleri ile jandarmada görev yapan 10 astsubay gözaltına alındı.

Silahlı terör örgütünün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları öne sürülen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital veriye incelenmek üzere el konuldu.

 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 15:35
  1. Şırnak
  2. Mardin
  3. Malatya
  4. Mersin
  5. Hakkari
  6. Adana
  7. astsubay
  8. FETÖ
  9. gözaltı
  10. Kahramanmaraş

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