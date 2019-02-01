Dev operasyon! 40 ilde 394 kişi için gözaltı kararı verildi İstanbul merkezli 40 ilde düzenlenen cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı sanal bahis operasyonunda 394 kişi için gözaltı kararı verildi. 207 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, 42 milyon liraya el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aylardır takip ettikleri yasa dışı bahis çetesini çökertmek için bugün şafak vakti düğmeye bastı. 207 adrese baskın, 394 gözaltı kararı İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ettikleri gerekçesiyle 394 kişinin yakalanması için 40 ilde operasyon başlattı. Operasyonda 207 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 42 milyon liraya el konuldu Operasyon kapsamında 4 binden fazla banka hesabı incelendi, 42 milyon liraya el konuldu.

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