Okay Yokuşlu Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
İspanya'nın Celta Vigo kulübünde top koşturan Okay Yokuşlu, sakatlık dolayısıyla A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı.05 Haziran 2019 Çarşamba 12:24
Milli Takım'da sakatlığı nedeniyle Okay Yokuşlu kadrodan çıkarıldı. Cenk Tosun'dan sonra Okay Yokuşlu da Fransa ve İzlanda maçlarında oynayamayacak.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı.
Ay-Yıldızlıların 30 Mayıs'ta Yunanistan'la oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık yaşayan futbolcu, bir süredir A Milli Takım'ın Antalya'daki kampında tedavi görüyor ve bireysel antrenmanlarını sürdürüyordu.
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