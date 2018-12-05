0553 313 94 23

Dev Köroğlu heykelinin montajına başlandı

Kazakistan'da yapılan ve parçalar halinde Bolu'ya getirilen 70 metre yüksekliğindeki Köroğlu heykelinin montajına geçildi- Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz:- "Anadolu Otoyolu'ndan ve D-100 kara yolundan geçen herkes, bu heykeli görebilecek. Heykeli gördükten sonra bir Köroğlu diyarına gelindiğini, Köroğlu diyarının yiğit insanlarının burada yaşadığını hissettirmek için bu heykeli yukarıya koyacağız"

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:44
Dev Köroğlu heykelinin montajına başlandı

BOLU (AA) - Kazakistan'da yapıldıktan sonra parçalar halinde Bolu'ya getirilen dev Köroğlu heykelinin montajı yapılmaya başlandı.

Bolu Belediyesi tarafından Alpagut Mahallesi'nde yapımına 2016 yılında başlanan ve 75 bin metrekare alanda inşa çalışmaları süren Uluslararası Köroğlu Parkı'nda çalışmalar devam ediyor.

Parkın en önemli parçası olan ve Kazakistan'da yapıldıktan sonra üç parça halinde Bolu'ya getirilen dev Köroğlu heykeli, 500 tonluk vinç yardımıyla birleştirilmeye başlandı. Montaj işleminin tamamlanmasının ardından, tonlarca ağırlıktaki heykel, kaide ile yaklaşık 70 metre yüksekliğe ulaşacak.

Parkı ziyaret eden ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, göreve geldiğinde Atatürk Orman Parkı'nı Boluluların hizmetine sunduklarını hatırlatarak, "Şu an orası yaşayan bir park oldu. Daha sonra güneyde de Karaçayır Parkı'nı yaptık. O da yaşayan bir park oldu. Kuzey tarafta o büyüklükte bir parkımız yoktu şu an Uluslararası Köroğlu Parkı diye adlandırdığımız parkın yapımına başladık." diye konuştu.

Parkın Türk dünyası ile Bolu'nun kucaklaşmasını sağlayacağını belirten Yılmaz, ata sporlarının da burada yapılacağını, ata binilebileceğini, cirit ve güreş yapılabilecek alanları planladıklarını anlattı.

Yılmaz, Köroğlu heykelini düzenlenen uluslararası yarışma sonucunda Kazakistanlı bir heykeltıraşın yaptığını dile getirerek, "Heykel yapıldıktan sonra Kazakistan'dan Bolu'ya getirildi. Alanda montaj işlemleri yapılıyor. Kaidesi de bitmiş durumda. Hafta sonuna kadar heykelin kaideye yerleştirilmesi için çalışmalar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Parkın seçildiği yerin tepelik bir alan olduğuna değinen Yılmaz, "Anadolu Otoyolu'ndan ve D-100 kara yolundan geçen herkes, bu heykeli görebilecek. Heykeli gördükten sonra bir Köroğlu diyarına gelindiğini, Köroğlu diyarının yiğit insanlarının burada yaşadığını hissettirmek için bu heykeli yukarıya koyacağız." şeklinde konuştu.


Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 15:44
  1. Alaaddin Yıllmaz
  2. Bolu
  3. Kazakistan
  4. Köroğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamas Mısır'ın Filistin uzlaşı taslağını kabul etti
    1. Hamas Mısır'ın Filistin uzlaşı..
    2. "Bosna, İslam ümmeti için bir milattır"
    3. Yürek yakan sözler... Kardeşinin..
    4. Eski HSYK üyesi Şaban Işık'a, Yargıtay..
    5. Hulusi Akar, Katarlı komutanı kabul etti
    6. ABD öncülüğündeki koalisyonun..
    7. Kozmetik ürünleri tavşanlar üzerinde..
    8. Koruma altındaki çocuklara yönelik..
    9. Paris Belediye Başkanı Macron ile ters..
    10. FETÖ'nün "adliye ve cezaevi..
    11. 18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın..
    12. Ahmet Türk, HDP'den aday adayı oldu
    13. FETÖ'den yargılanan başkan beraat etti
    14. Bursa'da ortaokulda yangın
    15. İsrail'deki "Kuzey Kalkanı" kimi..
    16. TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu..
    17. Sosyal medyada bunu paylaşanlar yandı!..
    18. AB’den dolar hamlesi! Hedefi açıkladı
    19. ABD'den Kıbrıs hamlesi! Yakın zamanda..
    20. CHP Denizli belediye başkan adayları..
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum