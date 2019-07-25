0553 313 94 23

Dev kaya parçası evin üzerine düştü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Narlıkaya kırsal mahallesinde dağdan kopan kaya parçası bir evin damına düştü, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:46
Dev kaya parçası evin üzerine düştü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Narlıkaya kırsal mahallesinde dağdan kopan kaya parçası bir evin damına düştü, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Narlıkaya kırsal Mahallesinde yıllardır, mahalleliye korkulu anlar yaşatan dağdaki kaya parçalarından biri büyük bir gürültüyle, dağın yamacında bulunan Mehmet Yeşildağ’a ait evin damına düştü. O esnada içeride kimsenin bulunmayışı ile büyük bir facia atlatıldı, taşın düşme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Mahallelinin olayı jandarma ve AFAD’a bildirmesi üzerine, AFAD ekipleri mahalleye gelerek, kaya parçasının düştüğü ev ve bölgede incelemeler yaptı.


Yıllardır mahalleli olarak düşen kaya parçalarından endişe duyduklarını belirten, mahalle sakinlerinden Ömer Yeşildağ,” Son dört beş yıldır, dağdaki kaya parçaları sık sık düşmeye başladı ve en son dün amca oğlumun evinin damına düştü, Allah’tan kimse orada yoktu, olsaydı büyük bir facia olurdu. Bizler bu düşen kaya parçaları için önlem alınmasını istiyoruz. İşte bu gün AFAD ekibi geldi, taşın düştüğü evi, dağdaki diğer kaya parçalarını incelediler, İnşallah gerekli önlemleri alırlar bizde rahat bir nefes alırız” dedi


Kayanın düşme anını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Mahalle sakinlerinden Şeyhmuş Yeşildağ,”Sabahtı damın üstüne gelmiştik, birden baktık dağdan ses gelmeye başladı, bende o esnada cep telefonuyla çekim yapıyordum. Aniden dağdan büyük bir kaya parçası koptu ve damın üstüne düştü. Damın üstünde bulunanlar sağa sola kaçışmaya başladı, her yer duman oldu. Çok korktuk, çok şükür cana bir şey olmadı” diye konuştu.


Olay yerinde incelemeler yapan AFAD ekibi daha sonra mahalleden ayrıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öykü Arin ve anne Eylem Şen Yazıcı’dan teşekkür kartı
    1. Öykü Arin ve anne Eylem Şen Yazıcı’dan..
    2. Optimar son anket sonuçlarını..
    3. Gaziantep'te bulunan yaban domuzu..
    4. Bakanlıktan S-400 açıklaması: Birinci..
    5. Van Atatürk Anadolu Lisesinden Örnek..
    6. BTSO Başkanı İbrahim Burkay Merkez..
    7. Başkent’te Stratejik Plan Çalıştayı..
    8. Bakan Akar, TSK Komuta kademesi ile..
    9. Çin'de 118 çocuğu evlat edinen kişiye..
    10. Zonguldak Kömürspor, Galatasaray’ın..
    11. Sultani üzümün ilk hasat ürünü Başkan..
    12. Milli voleybolcular "hedefe uygun"..
    13. DGS puanları Tıp 2019 kontenjanları..
    14. Odunpazarı Belediyesi’nde stratejik..
    15. Hatay'da 78 düzensiz göçmen yakalandı
    16. Rektör Çomaklı’dan üniversite..
    17. VEDAŞ’tan 17 milyon TL’lik yatırım
    18. Emniyete 5 araç daha
    19. Odaların düzenlediği mesleki eğitim..
    20. Soli Pompeiopolis 12 aylık kazı..
    21. Eskişehirspor’dan Necati Ateş’e 11..
    22. YEE yaz okulu öğrencileri Türk halk..
    23. ’Maskeli Şebnem’ için çadıra koştular
    24. Başkan Şerifoğulları;"Çok güzel bir..
    25. Manisa’da öğrencilere kamuda geçici iş..
    26. Salihli’de hasat öncesi pestisit..
    27. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve..
    28. S-400 sevkiyatının birinci grubu..
    29. MSB: ”S-400 sisteminin birinci grup..
    30. Çocuklara dünya şıklığı
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı