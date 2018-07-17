Dev kartal küçük kıza saldırdı

Kırgızistan'da ilk kez 2016 yılında düzenlenmeye başlayan Etno Festivali'nin bu yıl ikincisi düzenlendi. Festival kapsamında yapılan etkinliklerde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Kırgızistan'da küçük kız dev kartala yem oluyordu İZLE

8 YAŞINDAKİ KIZA SALDIRDI

Dev bir altın kartal, uzakta tek başına duran, ancak yasaklı bölgede bulunan 8 yaşındaki küçük bir kızı hedef aldı. Kızın tek başına olduğunu gören kartal kıza aniden saldırdı ve darbeler indirmeye başaldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredekilerin yardımıyla kartalın saldırısından kurtulan kız, ufak yaralar aldı. Yetkililer saldırıya uğrayan minik kızın sağlık durumunun iyi olduğunnu açıkladı.