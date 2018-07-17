0553 313 94 23

Dev kartal küçük kıza saldırdı

Kırgızistan'da düzenlenen bir festivalde Altın kartal 8 yaşındaki küçük bir kıza saldırdı.

17 Temmuz 2018 Salı 10:25
Dev kartal küçük kıza saldırdı

Kırgızistan'da ilk kez 2016 yılında düzenlenmeye başlayan Etno Festivali'nin bu yıl ikincisi düzenlendi. Festival kapsamında yapılan etkinliklerde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Kırgızistan'da küçük kız dev kartala yem oluyordu İZLE

8 YAŞINDAKİ KIZA SALDIRDI

Dev bir altın kartal, uzakta tek başına duran, ancak yasaklı bölgede bulunan 8 yaşındaki küçük bir kızı hedef aldı. Kızın tek başına olduğunu gören kartal kıza aniden saldırdı ve darbeler indirmeye başaldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredekilerin yardımıyla kartalın saldırısından kurtulan kız, ufak yaralar aldı. Yetkililer saldırıya uğrayan minik kızın sağlık durumunun iyi olduğunnu açıkladı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 10:25
  1. Kırgızistan
  2. kartal
  3. çocuk
  4. Etno festival
  5. saldırı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ozan Tufan'ın akıbeti belli oldu! Cocu, kritik raporu sundu
    1. Ozan Tufan'ın akıbeti belli oldu!..
    2. Evde sokak köftesi nasıl yapılır?
    3. Üniversitelerde tanıtım atağı
    4. TSK'ya ANKA-S takviyesi! Teslimatlar..
    5. FETÖ'cü hain general gitti! PKK..
    6. OHAL sonrası düzenleme Meclis''te..
    7. Trump başkanlık çalışmalarına şimdiden..
    8. Fikrini paylaş, projelerini hayata geçir
    9. Terörle mücadele kanunu Perşembe günü..
    10. Ekmek neden kilo aldırır?
    11. Cezaevinden izinli çıkıp karısını 4...
    12. 11. yılına hızlı hazırlanıyor
    13. Abdullah Gül Parkı'nın ismi değişti!..
    14. Doğu Karadeniz'de PKK'ya ağır darbe!
    15. Bilnet okullarının yeni kampüsleri..
    16. İlyasova, Milwaukee Buks ile anlaştı
    17. Galatasaray'dan yılın bombası!..
    18. İngiliz bakandan çok konuşulacak..
    19. İstanbul Ticaret Odası üniversitesinin..
    20. TOKİ Manisa Akgedik Yunuskent kura..
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kediciklerden şok talep! Hepsi aynı şeyi istemiş
    Kediciklerden şok talep! Hepsi aynı şeyi istemiş
    MİT TIR'ları davasında beraat kararı!
    MİT TIR'ları davasında beraat kararı!