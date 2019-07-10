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Dev kanadı taşıyordu... Tarlaya devrildi

İzmir’in Menemen ilçesinde, rüzgar türbinine ait dev kanadı taşıyan TIR virajı alamayarak tarlaya devrildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 06:20
Dev kanadı taşıyordu... Tarlaya devrildi

Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında rüzgar türbinine ait dev kanadı taşıyan TIR, Maltepe-Seyrek arasında şoförün virajda hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri trafiği kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, TIR  şoförü gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. TIR'ın ve kanadın kaldırılması için yol 2 saat araç geçişine kapatıldı. Devrilen 55 metre uzunluğundaki kanadın değerinin ise yaklaşık 80 bin ile 100 bin euro değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Rüzgardan elektrik enerjisi üreten rüzgar türbinlerinin kanadı, cam elyaf ve reçineden yapılıyor ve ömrünü tamamlayan kanatlar geri dönüşüm olarak hiçbir yerde kullanılamıyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 05:46
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