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Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık sabaha karşı duyurdu

Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçe merkezinin tamamı kurtarıldı. Harekatta 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü Mehmetçiğin eline geçti. SMO askerleri askerleri, karayoluna konuşlandı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 550'ye yükseldi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 08:14
Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık sabaha karşı duyurdu

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı beşinci günü geride bıraktı. Harekat altıncı gününde devam ediyor.

Sayı 550'ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 550 olduğunu açıkladı.

TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, YPG/PKK'lı teröristlerle girilen şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezinin tamamında kontrolü eline geçirdi.

SMO askerleri, ilçe merkezinde arama tarama faaliyetlerine başladı.

Tel Abyad, harekatta Resulayn'ın ardından ele geçirilen ikinci ilçe merkezi oldu.

Ayn El Arab'ın (Kobani) güneyindeki ABD'ye ait gözetleme noktası boşaltıldı

NTV Muhabiri Osman Terkan'ın Akçakale'den aktardığına göre Suriye'de Ayn el Arab’ın (Kobani) güneyindeki Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ait gözetleme noktası boşaltıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 30 tank ve yaklaşık 700 Türk komandosu, Barış Pınarı Harekatı'nda Cerablus'dan Fırat'ın üzerine kurdukları seyyar köprüyle tankları Zormağara bölgesine geçirdi. Şu an Kobani’ye doğru ilerleyişini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, Menbiç'in doğusunu da yoğun ateş altına aldı. Türk ordusunun ilerleyişi sürerken, güvenlik kaynakları Kobani'nin güneyindeki ABD'ye ait gözetleme noktasının bugün saat 15.00 itibarıyla boşaltıldığını açıkladı.

M4 karayolunun kontrolü sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı, harekatta 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolünün sağlandığını duyurdu.

9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 2 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

YPG/PKK, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesini haziran 2015'te ABD desteğiyle işgal etmişti.

Örgütün, nüfusun tamamına yakını Araplardan oluşan ilçenin batı kırsalında Türkmen köyleri de mevcut.

YPG/PKK'lılar buradaki Türkmen köylerini "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle zorla boşaltmıştı.

525 terörist etkisiz hale getirildi

Harekat kapsamında beş gün sonunda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 525'e yükseldi. 

Harekatta Fırat'ın doğusundaki Resulayn meskun mahali dün kontrol altına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 08:14
  1. Şanlıurfa
  2. Ordu
  3. Fırat'ın doğusu
  4. YPG
  5. Barış Pınarı Harekatı
  6. Milli Savunma Bakanlığı

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  • meleknurmeleknur34 dk önce
    FETİHLERİMİZ ZERRE KADAR İYİLİK DÜŞÜNEN ASKERLERİMİZ KOMUTANLARIMIZ BARIŞ PINARI POLİSLERİMİZ İNSANLIK İÇİNDİR! RABBİM YAR VE YARDIMCILARI OLSUN YOLLARI ZAFERLE YÜKSELSİN! AMİN!
  • TarıkTarık56 dk önce
    Elhamdulillah
  • fetösavarfetösavar1 sa önce
    noldu haveller? esedinize kavuştunuz mu? bekleyin gelir...

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