Dev derbiye saatler kaldı: İşte Muhtemel 11'ler: Dakika dakika canlı anlatım...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbide karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Derbinin dördüncü hakemliğini ise Cihan Aydın üstlenecek.

Ligde geride kalan 16 maçta iki takım da 14'er galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle benzer performans sergileyerek ilk iki sırayı aldı. Liderliği averajla Fenerbahçe elinde tutuyor.

114 yıllık rekabet

17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 397 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 122 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.

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Galatasaray taraftarı yaklaşık 4 yıl sonra Kadıköy'de

Galatasaraylı taraftarlar, yaklaşık 4 yıl sonra Ülker Stadı'ndaki derbide takımlarını destekleyecek. Son olarak 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında 23 Şubat 2020'de yapılan derbiye giden taraftarlar, 3 yıl 10 aylık aranın ardından Kadıköy deplasmanına gidecek.

Derbiye İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla 2 bin 79 Galatasaray taraftarı alınacak.

Dzeko ve Muslera dönüyor

Süper Lig'in 17 haftasında forma giyemeyen iki takımın kaptanları da bu maçta formasına kavuşuyor.

Sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen ve bu nedenle Mondihome Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçta riske edilmeyen golcü oyuncu Edin Dzeko, Galatasaray maçıyla formasına kavuşacak.

Fernando Muslera da sarı kart cezası nedeniyle ligin 17. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyememişti. Tecrübeli file bekçisi derbide kaleyi koruyabilecek.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe'de 4 eksik bulunuyor. Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş ve Fred cezalı oldukları için takımlarını yalnız bırakacak. Sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc da Galatasaray karşısında oynayamayacak.

Sarı kart sınırında olan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo derbide sarı kart görmesi durumunda 19. haftadaki İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Sergio Oliveira, derbide forma giyemeyecek. Göğüs kasında kopuk oluştuğu için ülkesi Portekiz'de ameliyat edilen tecrübeli futbolcu, takımının yanında olamayacak.

Sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Takımla son antrenmana çıkan Hakim Ziyech'in ise kadroda olması bekleniyor.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

Maç önü istatistikleri

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 133'üncü kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabette bugüne kadar alınan galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin 52-37 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig tarihinde en fazla kırmızı karta sahne olan rekabet Fenerbahçe (25) ile Galatasaray (32) arasında (57). Ezeli rakipleri karşı karşıya getiren son 12 lig maçında toplam 10 kırmızı kart çıktı (Fenerbahçe 7-3 Galatasaray).

Galatasaray'ı konuk ettiği son dört Süper Lig maçının üçünü kaybeden Fenerbahçe (1G), daha önceki 32 karşılaşmada aldığı mağlubiyet sayısını eşitledi (22G 7B). Sarı-lacivertliler, son dört maçlık süreçteki tek galibiyetini İsmail Kartal yönetiminde aldı (Nisan 2022).

Fenerbahçe ile oynadığı son iki Süper Lig maçını 3-0 kazanan Galatasaray, bu rekabet tarihinde üst üste 3+ galibiyet aldığı tek süreci Nisan 1960-Ocak 1962 arasında yaşadı (4 maç). Sarı-kırmızılı ekibin başında üst üste üç Fenerbahçe galibiyeti almayı başaran tek teknik direktör o serinin son üç maçında görev yapan Gündüz Kılıç.

Süper Lig tarihinde bir sezonun ilk 16 maçı itibarıyla en fazla galibiyet alan ve puan toplayan iki takım, bu sezon 14 maç kazanan ve 43 puana ulaşan Fenerbahçe ve Galatasaray.

Bu sezon en fazla Süper Lig maçında açılış golünü atan iki takım olan Galatasaray (13) ve Fenerbahçe (12), şu ana kadar 1-0'ı bulduğu karşılaşmaların tamamından galip ayrıldı.

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 12 gol atan Edin Dzeko, en fazla toplam (70) ve isabetli şut (32) çeken ve rakip ceza sahasında topla buluşan (134) oyuncu konumunda.

Galatasaray'ın geçen sezondan bu yana Süper Lig'de attığı 15 derbi golünün (vs Beşiktaş, Fenerbahçe & Trabzonspor) 12'sinde Mauro Icardi'nin payı bulunuyor (10 gol & 2 asist). Icardi, forma giydiği yedi derbide de gol sevinci yaşadı ve sarı-kırmızılılar bu karşılaşmaların altısından galip ayrıldı (1M).

İsmail Kartal (2G 1M), Süper Lig tarihinde Aykut Kocaman'ın (3) ardından Fenerbahçe'nin başında Galatasaray'ı 3+ kez mağlup eden ikinci Türk teknik direktör olmak istiyor.

Süper Lig'in 2017/18 sezonundan bu yana Fenerbahçe'yi en fazla mağlup eden iki teknik direktörden biri Okan Buruk (5; Abdullah Avcı ile eşit).