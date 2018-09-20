Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Fırat Aydınus!
Süper Lig'de 24 Eylül Pazartesi günü yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini tecrübeli hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklandı.20 Eylül 2018 Perşembe 11:03
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbi maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.
Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
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