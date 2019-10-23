Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Derbinin VAR hakemi de Cüneyt Çakır olarak açıklandı.

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