Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.
23 Ekim 2019 Çarşamba 11:42
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Derbinin VAR hakemi de Cüneyt Çakır olarak açıklandı.
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