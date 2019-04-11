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Dev derbinin hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ve Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının hakemleri belli oldu.

11 Nisan 2019 Perşembe 12:36
Dev derbinin hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık, Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 12:36
  1. Süper Lig
  2. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi
  3. Beşiktaş
  4. Medipol Başakşehir
  5. Ali Palabıyık
  6. Cüneyt Çakır

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