Dev derbinin hakemi belli oldu! Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ve Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının hakemleri belli oldu.

Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık, Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek.

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