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Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta oynanacak maçı Bülent Yıldırım yönetecek.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:38
Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe maçına atanan hakem Bülent Yıldırım, yaklaşık 1 yıl sonra derbi yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) yaşanan görev değişikliğinin ardından oynanacak ilk derbide Bülent Yıldırım görev yapacak.

Başkanlığına Sabri Çelik'in getirildiği MHK, 25 Şubat Pazartesi günü Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılacak derbiye Ankara bölgesi hakemi Yıldırım'ı atadı.

Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Yıldırım, son derbisine 17 Mart 2018'de çıktı.

Yönettiği son derbi golsüz bitmişti

Geçen sezonun 26. haftasında Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşırken, mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

Yıldırım'ın 12. derbisi

Kariyerindeki 12. derbisini yönetecek Bülent Yıldırım, daha önce bir kez Beşiktaş-Fenerbahçe maçında düdük çaldı.

Fenerbahçe, 2014-15 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yaptığı söz konusu maçta Beşiktaş'ı, Emenike ve Sow'un golleriyle 2-0 yendi.

Yıldırım, Beşiktaş'tan Olcay Şahan'ı 42. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Tecrübeli hakem ayrıca Beşiktaş'tan 4, Fenerbahçe'den ise 5 futbolcuya sarı kart gösterdi.

Beşiktaş, Yıldırım ile bir derbi kazandı

Beşiktaş, Yıldırım'ın görev yaptığı 5 derbide sadece bir kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda deplasmanda Galatasaray'ı tek golle geçti. Beşiktaş, diğer 4 maçın 2'sini kaybederken, 2 kez de eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe ise Yıldırım'ın yönettiği 7 derbi karşılaşmasında 3 beraberlik, ikişer galibiyet ve beraberlik aldı.

13 maçta 8 kez beyaz noktayı gösterdi

1972 doğumlu Bülent Yıldırım, bu sezon Süper Lig'de geride kalan 22 haftada 13 maça çıktı.

Yıldırım, bu maçlarda toplam 66 sarı, 4 kırmızı kart çıkarırken, 8 kez de penaltı kararı verdi.

Ligde 3. sırada yer alan Beşiktaş, bu sezon Yıldırım'ın yönettiği 3 maçı da kazandı.

Siyah-beyazlı ekip deplasmanda Antalyaspor'u 6-2, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1, Akhisarspor'u da 2-1 mağlup etti. 

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve küme düşme hattının hemen üzerinde 15. sırada bulunan Fenerbahçe ise bu sezon Yıldırım'ın düdük çaldığı maçta deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 yenildi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:38
  1. Rize
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı
  5. Bülent Yıldırım
  6. Vodafone Park
  7. Türkiye Futbol Federasyonu

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