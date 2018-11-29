Beşiktaş - Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 14. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta 2 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak önemli maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlenecek.

Derbide dördüncü hakem olarak da Koray Gençerler görev yapacak.