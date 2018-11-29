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Beşiktaş - Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'ın

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak deri maçın Cüneyt Çakır tarafından yönetileceği açıklandı.

29 Kasım 2018 Perşembe 11:21
Beşiktaş - Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 14. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta 2 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak önemli maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlenecek.

Derbide dördüncü hakem olarak da Koray Gençerler görev yapacak.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 11:21
  1. Beşiktaş
  2. Galatasaray
  3. Cüneyt Çakır

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