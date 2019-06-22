0553 313 94 23

Dev çekirge bu kez Gaziantep’te görüntülendi

Etçil olduğu bilinen ve büyüklüğü 25 santimetreyi bulan dev çekirge Van ve Diyarbakır’dan sonra bu kez Gaziantep’te görüntülendi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 10:26
Dev çekirge bu kez Gaziantep’te görüntülendi

Etçil olduğu bilinen ve büyüklüğü 25 santimetreyi bulan dev çekirge Van ve Diyarbakır’dan sonra bu kez Gaziantep’te görüntülendi.


Bu yıl aşırı sıcakların ardından Van ve Diyarbakır’daki hububat tarlalarında görülen ve yaklaşık 25 santimetreyi bulan dev çekirge bu defa Gaziantep’te görüldü. Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Yığınlı Mahallesindeki araziye kiraz toplamaya gelen bahçe sahibi Ethem Aslan ve ailesi, dev çekirgeyi gördü. Yaptıkları araştırmada çekirgenin etçil olduğunu ve tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslendiğini öğrenen aile, zararı olmaması nedeniyle çekirgeyi sadece cep telefonu ile görüntülemekle yetindi. Cep telefonu ile çekirgenin fotoğraf ve videosunu çeken Recep Aslan, ilk kez bu kadar büyük bir çekirge gördüklerini ve ilk gördüklerinde de çok şaşırdıklarını kaydetti. Recep Aslan, "Bahçemize kiraz toplamaya gelmiştik. Daha önce hiç görmediğiz tür de bir çekirge dikkatimizi çekti. Daha önce böyle bir şey görmedik, çok şaşırdık. Sadece fotoğraf ve video çekerek, hayvanı bıraktık" diyekonuştu. Gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirten baba Ethem aslan ise, "Sanki evrim geçirmiş gibiydi. çok büyüktü. Bizim de dikkatimizi çekti. bu zamana kadar böyle büyük bir çekirgeye rastlamamıştık. Bu nedenle biz de video ve fotoğraflarını çektik" diye konuştu.


Etçil türlerdir


Öte yandan daha önce bu yıl Van ve Diyarbakır’da da görülen çekirgenin yörede nadir rastlanan bir tür olduğu ve "çağabogan ve Saga" olarak bilindiği öğrenildi. Uzmanlar geceleri avlanan bu çekirgenin etçil olduğunu ve tarıma zararlı böceklerle beslendiğini ifade etti. Bacaklarının üzerinde kuvvetli diken yapısında çıkıntılar bulunan bu çekirge türünün avlarını boynundan veya arka bacaklarından yemeye başladığı da biliniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 10:26
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Arabaya giren yavru kedi gurbetçi aileye zor anlar yaşattı
    1. (Özel) Arabaya giren yavru kedi..
    2. Muratpaşa Belediyesi’nden falez..
    3. Ticari yatların özel tekne sınıfına..
    4. Şebabul Hüda Derneği'nin Afrin'deki..
    5. 28 ülke Türkiye'ye karşı birleşti!
    6. Çuvala koyulup ölüme terk edilen o..
    7. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Uzayda 10..
    8. Psikologlar teşhisi koydu! Trump dört..
    9. Yörük bebekleri Avrupa'dan talep görüyor
    10. Siirt’te güven ve huzur uygulaması
    11. Diyarbakırlılara indirim müjdesi
    12. Enflasyona endeksli ürünlere ilgi..
    13. Oyuncağı olmayan çocukların yüzünü..
    14. THY’den iptal iddialarına yalanlama
    15. Yaz aylarında kalp sağlığına dikkat
    16. "Turu geçebilecek güçteyiz"
    17. Sosyal Bilimler MYO’da kepler havaya
    18. Bereket isimli batık gemi parçalanıyor
    19. Askerler ne zaman erken terhis olacak?..
    20. Tatilini yarıda kesen vatandaşlar, oy..
    21. İşten çıkarılınca iki iş arkadaşını..
    22. ODTÜ Gençlik Parkı ilk mezunlarını..
    23. YKS maratonu öncesi adaylara "verimli..
    24. "Kumpas davalarının başlama tarihi, 15..
    25. İlk tematik müzik üniversitesi..
    26. Plaj hentbolunda gözler Avrupa..
    27. Ambulans bu defa doktoru ameliyata..
    28. Hisarcık’ta Yaz Kur’an Kursları’na ilgi
    29. Türk profesöre ABD'deki dahiler..
    30. "Türklerin bileğinden herkes korksun"
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!