0553 313 94 23

Dev buhar kazanının uzun yolculuğu

Aliağa Limanı'ndan Aydın'ın Söke ilçesine götürülen 95 tonluk dev buhar kazanı, yaklaşık 400 kilometrelik yolu, saatte ortalama 15 kilometre hızla 5 günden tamamlayacak

13 Haziran 2019 Perşembe 13:16
Dev buhar kazanının uzun yolculuğu

MANİSA (AA) - İzmir'in Aliağa Limanı'ndan özel tasarım bir römorka yüklendikten sonra bir çekiciyle Aydın'ın Söke ilçesine taşınan 95 tonluk dev buhar kazanı, yaklaşık 400 kilometrelik yolu, saatte ortalama 15 kilometre hızla 5 günden tamamlayacak.

Yurt dışından ithal edildikten sonra 3 gün önce Aliağa'dan yola çıkan ve Söke'de yeni kurulan bir kağıt fabrikasında enerji üretimi için kullanılacak 30 metre uzunluğundaki dev buhar kazanının yüklü olduğu çekici, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçti.

Polis eskortu eşliğinden ilçeden geçirilen kazan için yollarda güvenlik tedbirleri alındı. Saatte ortalama 15 kilometre hızla taşınan dev kazanı gören ilçe sakinleri ve sürücüler, cep telefonlarıyla o anları fotoğrafladı.

Proje direktörü Efe Küçükkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada 3 gün önce Aliağa Limanı'ndan yola çıktıklarını belirterek, "Aliağa'dan Soma, Akhisar, Gölmarmara, Salihli istikametinden Turgutlu'ya geldik. Buradan da Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk istikametinden Söke'ye gideceğiz." dedi.

Aliağa'dan Turgutlu'ya kadar aracın geçebilmesi için yol üzerinde bulunan işaret ve tabelaların zarar görmemesi için söküldüğünü aktaran Küçükkaya, "4 mobese direği, 32 trafik işaret ve yön levhası sökülüp yeniden takıldı. 45 trafik ışığı direğinin de yönü çevrildi." diye konuştu.

Zorlu bir yolculuğa çıktıklarını dile getiren Küçükkaya, "Saatte ortalama 15 kilometre yol alıyoruz. Adeta bir kaplumbağa gibi ağır ağır hareket ediyoruz. Aracın virajlardan dönebilmesi için çok dikkatli bir şekilde ilerliyoruz." diye konuştu.

Küçükkaya, Söke'de yeni kurulan bir kağıt fabrikasında enerji sağlamak için kullanılacak dev kazanın buharla fabrikaya enerji sağlanacağını ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:16
  1. Dev Buhar Kazanı
  2. SOMA
  3. trafik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altınordu’da asfalt ve kaldırımlara başlandı
    1. Altınordu’da asfalt ve kaldırımlara..
    2. (Düzeltme) Bafra’da ifade..
    3. Kıbrıs gazilerine madalya ve berat
    4. 54 yıllık tiyatrodan bir sezonda 182..
    5. Şehit haberlerinden etkilendi, askeri..
    6. Atatürk Üniversitesi 8 alanda İlk 500..
    7. Borsa ilk yarıda düştü
    8. Kütahya’da geçen yıl 4 bin 617 kişi..
    9. Beşiktaş’ta 2016 yılında yaşanan terör..
    10. Yenilenebilir enerjide istihdam 11..
    11. FETÖ’den iki eski astsubaya 7’şer..
    12. “İmamoğlu ve LGBT ilişkisi” hakkında..
    13. Gözlem noktalarına askeri sevkiyat
    14. Erzincan Fen Lisesi filografi, resim..
    15. "Tankerlere saldırıyı tanımlamak için..
    16. BDDK'dan iç talebe çifte destek
    17. Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme..
    18. Marketine gelen çocuğu taciz ettiği..
    19. Erdoğan paylaştı! İşte yeni askerlik..
    20. Vali Arslantaş’tan Jandarma..
    21. Osmaneli Belediyesi Olağan Meclis..
    22. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    23. Geleneksel Futbol Şenliği Turnuvası
    24. Erdoğan paylaştı! İşte yeni sistemin..
    25. "Microsoft Teknoloji Merkezi,..
    26. Bariyere çarpan otomobil tarlaya uçtu:..
    27. Sadece avukatın yapacağı işleri yapan..
    28. Vezirhan Belediyesi Olağan Meclis..
    29. Lefke Bezi dünya markası olacak
    30. Didim’de kaçak alkole geçit yok
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu