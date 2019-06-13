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Dev buhar kazanı için trafik seferberliği

Manisa’nın Turgutlu ilçesinden geçen dev buhar kazanı için trafik seferberliği düzenlendi.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:59
Dev buhar kazanı için trafik seferberliği

Manisa’nın Turgutlu ilçesinden geçen dev buhar kazanı için trafik seferberliği düzenlendi. Dev kazanı taşıyan tır için karayolunda geçiş noktalarında trafik önlemleri alınırken 56 tonluk dev kazan görenleri hayrete düşürdü. Kazan, çekici ve römorklarla birlikte 95 tona ulaştı.


İzmir’in Aliağa ilçesinden çekiciye yüklenen dev buhar kazanı, karayoluyla Söke’ye 5 günde ulaşacak. Turgutlu’dan geçen dev kazan 3 günde Aliağa’dan Turgutlu’ya vardı. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekiplerinin trafiği kapatması sonucunda dev buhar kazanı ilçeden geçiş yapabildi. Dev buhar kazanı Turgtulu’da yapılan battı çıktı geçidinden geçemezken, tır yan yoldan yoluna devam etmek zorunda kaldı.


Nar Proje Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmetler A.Ş. tarafından taşınan dev kazan karayolunda adeta bir kaplumbağa gibi ilerlemesine devam ediyor. 6 metre genişlik, 7 metre yükseklik, 30 metre uzunluk ve toplam ağırlığı 95 ton olan buhar kazanı Aliağa, Soma, Akhisar, Gölmarmara, Salihli, Turgutlu, Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk istikametinden Söke’ye hareket ediyor. Dev kazanın Söke’de yeni kurulan bir kağıt fabrikasında enerji sağlamak için kullanılacağını öğrenildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:59
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