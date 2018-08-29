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Dev askeri tatbikat Rusya'da başladı!

Şangay İşbirliği Örgütüne üye ülkelerin silahlı kuvvetlerinin katılımıyladüzenlenen Barış Misyonu-2018 askeri tatbikatı Rusya'da başladı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:01
Dev askeri tatbikat Rusya'da başladı!

Rusya’da, Şangay İşbirliği Örgütüne üye ülkelerin silahlı kuvvetlerinin katılımıyla terörle mücadele içerikli Barış Misyonu-2018 askeri tatbikatı başladı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çelyabinsk bölgesinde yapılan tatbikata Şangay İşbirliği Örgütü üyelerinin de bulunduğu 7 ülkeden 3 binden fazla asker ve 500'den fazla askeri araç katılıyor.

Hindistan ve Pakistan silahlı kuvvetlerinin ilk defa katıldığı tatbikatta, Rusya’nın yanı sıra Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Çin’den de asker yer alıyor.

Açıklamada, tatbikatın içeriğinin terörle mücadele olduğu ifade edildi.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:01
  1. Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)
  2. Üye ülkeler
  3. askeri tatbikat
  4. Barış Misyonu-2018 tatbikatı
  5. Rusya

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