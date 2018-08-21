Irak ile dev anlaşma... Türkiye'den alacaklar!

Irak'ta yayın yapan NRT'nin Irak Elektrik Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, Iraklı yetkililerinin yer aldığı aldığı bir delegasyonun, Türkiye ile yapılan görüşmeler neticesinde anlaşmaya vardığını duyurdu.

Türkiye ile Irak arasında yapılan anlaşma 3 maddeden oluşuyor;

- Türk şirketleri doğalgazla çalışan elektrik santrallerinin üretim kapasitesini artırmaya yardımcı olacak.

- Elektrik iletim kuleleri, Çelik Sanayii Genel Şirketi ile işbirliği içinde inşa edilecek.

- Irak, başka bir yere dağıtılmadan, Türkiye'den, Musul üzerinden 300 megavat elektrik ithal edecek.

Anlaşmanın, özellikle Irak'ta gerçekleştirilen protestolar sonucunda geldiği belirtilirken, Irak Elektrik Bakanlığı, ülkedeki toplam talebin 2017 yılında 23.000 MW seviyesinde olduğunu ve mevcut düşüşün yaklaşık yüzde 45 seviyesinde olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde de, İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, biriken borcun ödenmesi ve elektrik ihracatının tekrar başlaması için Irak Elektrik Bakanlığına davet gönderdiklerini söylemişti.

(haber7)