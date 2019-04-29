0553 313 94 23

Dev adamlardan Fadıloğlu’na teşekkür ziyareti

Türkiye Basketbol Federasyonu U18 Kategorisi Anadolu Şampiyonası’nda Gaziantep’i temsil edecek olan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U18 Erkek Basketbol Takımı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na sezon boyunca vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

29 Nisan 2019 Pazartesi 14:41
Dev adamlardan Fadıloğlu’na teşekkür ziyareti

Türkiye Basketbol Federasyonu U18 Kategorisi Anadolu Şampiyonası’nda Gaziantep’i temsil edecek olan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U18 Erkek Basketbol Takımı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na sezon boyunca vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) işbirliği ile düzenlenen 2018- 2019 sezonu U18 kategorisi Gaziantep İl Birinciliği Ligi’nde namağlup il şampiyonu olan ve katıldığı Bölge Şampiyonası’nda elde ettiği başarıyla TBF Anadolu Şampiyonası vizesini hak eden Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U18 Erkek Basketbol Takımı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na sezon boyunca vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. 29 Nisan-04 Mayıs 2019 tarihlerinde Trabzon ilinde gerçekleştirilecek organizasyon öncesinde hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren yeşil-siyahlı dev adamlar, sezon başında belirledikleri TBF Anadolu Şampiyonası’na katılma hedefini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu ziyaret esnasında Fadıloğlu ile paylaştılar. Galatasaray, TOFAŞ, Tarsus Amerikan Koleji gibi basketbol altyapısının güçlü kulüpleriyle mücadele edecek olan genç dev adamların hedefi, Gaziantep’i parke üzerinde en iyi şekilde temsil etmek.


İhtisaslaşma başarı getirdi


Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U18 Erkek Basketbol Takımı’nın il ve bölge şampiyonası sürecinden sonra Anadolu Şampiyonası’na katılacak olmasının gurur verici olduğunu ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, genç dev adamlarla koyu bir sohbet gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yaptığı değerlendirmede,


“Genç basketbolcularımızın başarısı gurur vericidir. İnşallah TBF Anadolu Şampiyonası sürecinden de başarıyla ayrılırlar. İhtisaslaştığımız basketbol, badminton, halk oyunları, satranç ve su sporları branşlarında ulusal ve uluslararası başarılar arka arkaya geliyor. Her branşta başarıyı yakalamak, bu branşların temel eğitimlerini vererek uzmanlaşmak mümkün değil. Biz de imkanlarımız ölçüsünde uzmanlaştığımız branşlarda en iyi standartları yakalayarak başarılı sporcular yetiştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz işin mutfak tarafında olmayı tercih ediyoruz. Spor okullarımızda yetişen sporcularımız sadece Şehitkamil Belediye Spor Kulübü’nde değil, ilimiz ve bölgemizdeki farklı spor kulüplerinde de forma giyme şansı elde ediyor. Gençlerimiz, branşlarını icra ederek spor bursuyla kolejlerde ve üniversitelerde akademik hayatlarını sürdürüyorlar. Ben gençlerimizi ve onların üzerinde büyük emekleri olan değerli velilerimizi, teknik ekibi yürekten kutluyor, turnuvada tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 14:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den bir ilk daha! Yola çıktı
    1. Türkiye'den bir ilk daha! Yola çıktı
    2. Kaza yapıp kaçtı, yakalandığında 1.81..
    3. Şişecam'a BORON 2019'da yoğun ilgi
    4. İstinaf'tan eski futbolcu Karan'a..
    5. 2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi Final..
    6. Sirkeci’de broşür dağıtma bahanesiyle..
    7. Burhaniye’de sigara bıraktırma..
    8. "Filistin'i devlet olarak tanıdığımız..
    9. AK Partili aday, kazanan CHP’li..
    10. Toz taşınımı ve polenler Spil’i etkisi..
    11. 13 yaşındaki çocuğun organları 5..
    12. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik..
    13. Başkan Yılmaz, belediye atölyelerinde..
    14. Dev adamlardan Fadıloğlu’na teşekkür..
    15. Gazze'de Filistinli tutuklular için..
    16. Tarihçi yazar Şevki Karabekiroğlu:..
    17. Hem olaylara koşuyor hem de ailelerin..
    18. Future Lab, geleceğin teknolojilerini..
    19. Kocadere şehitleri anıldı
    20. MediaMarkt'tan Anneler Günü'ne özel..
    21. Marmara Denizindeki turunculuk büyük..
    22. Antalya’da Karadeniz esintisi
    23. Başkent’te DEAŞ operasyonu
    24. 1 Mayıs tertip komitesinden miting..
    25. Celil Hekimoğlu’na coşkulu karşılama
    26. Gemlik’te "önce yaya"
    27. Gaziantep’in cazibe merkezi Şahinbey
    28. Hindistan'da parlamento seçimleri
    29. İstanbul Güvenlik Konferansı 2019
    30. Kale'nin turbojet motoru başarıyla..
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    İşte CIA’nın fonladığı sivil toplum örgütleri
    İşte CIA’nın fonladığı sivil toplum örgütleri
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret