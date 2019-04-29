Dev adamlardan Fadıloğlu’na teşekkür ziyareti

Türkiye Basketbol Federasyonu U18 Kategorisi Anadolu Şampiyonası’nda Gaziantep’i temsil edecek olan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U18 Erkek Basketbol Takımı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na sezon boyunca vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) işbirliği ile düzenlenen 2018- 2019 sezonu U18 kategorisi Gaziantep İl Birinciliği Ligi’nde namağlup il şampiyonu olan ve katıldığı Bölge Şampiyonası’nda elde ettiği başarıyla TBF Anadolu Şampiyonası vizesini hak eden Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U18 Erkek Basketbol Takımı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na sezon boyunca vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. 29 Nisan-04 Mayıs 2019 tarihlerinde Trabzon ilinde gerçekleştirilecek organizasyon öncesinde hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren yeşil-siyahlı dev adamlar, sezon başında belirledikleri TBF Anadolu Şampiyonası’na katılma hedefini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu ziyaret esnasında Fadıloğlu ile paylaştılar. Galatasaray, TOFAŞ, Tarsus Amerikan Koleji gibi basketbol altyapısının güçlü kulüpleriyle mücadele edecek olan genç dev adamların hedefi, Gaziantep’i parke üzerinde en iyi şekilde temsil etmek.

İhtisaslaşma başarı getirdi

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U18 Erkek Basketbol Takımı’nın il ve bölge şampiyonası sürecinden sonra Anadolu Şampiyonası’na katılacak olmasının gurur verici olduğunu ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, genç dev adamlarla koyu bir sohbet gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yaptığı değerlendirmede,

“Genç basketbolcularımızın başarısı gurur vericidir. İnşallah TBF Anadolu Şampiyonası sürecinden de başarıyla ayrılırlar. İhtisaslaştığımız basketbol, badminton, halk oyunları, satranç ve su sporları branşlarında ulusal ve uluslararası başarılar arka arkaya geliyor. Her branşta başarıyı yakalamak, bu branşların temel eğitimlerini vererek uzmanlaşmak mümkün değil. Biz de imkanlarımız ölçüsünde uzmanlaştığımız branşlarda en iyi standartları yakalayarak başarılı sporcular yetiştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz işin mutfak tarafında olmayı tercih ediyoruz. Spor okullarımızda yetişen sporcularımız sadece Şehitkamil Belediye Spor Kulübü’nde değil, ilimiz ve bölgemizdeki farklı spor kulüplerinde de forma giyme şansı elde ediyor. Gençlerimiz, branşlarını icra ederek spor bursuyla kolejlerde ve üniversitelerde akademik hayatlarını sürdürüyorlar. Ben gençlerimizi ve onların üzerinde büyük emekleri olan değerli velilerimizi, teknik ekibi yürekten kutluyor, turnuvada tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.