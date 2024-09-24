Deutschlandtıcket 9 euro zamlandı
Ulaştırma Bakanları, Almanya'da toplu taşıma araçlarını aylık 49 euroya kullanma imkânı sunan Almanya Bileti'nin (Deutschlandticket) fiyatına 9 euro zam yapıldığını duyurdu.
Ulaştırma Bakanları, toplu taşıma araçlarından aylık 49 euroya faydalanma imkânı sunan Almanya Bileti'nin (Deutschlandticket) fiyatına 9 euro zam yapıldığını açıkladı. Kuzey Ren Vestfalya Ulaştırma Bakanı Oliver Krischer, bu kararın biletin çekiciliğini sürdürebilmek, finansmanı daha sağlam temellere oturtmak amacıyla alındığını belirtti ve zamlı tarifenin 2025'ten itibaren geçerli olacağını dile getirdi.
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