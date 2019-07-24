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Deutsche Bank'tan ikinci çeyrekte 3,15 milyar avro zarar

Deutsche Bank'ın ikinci çeyrek zararı, yeniden yapılanmanın etkili olmasından dolayı 3,15 milyar avro oldu- Söz konusu dönemde Deutsche Bank grubunun gelirleri de yaklaşık yüzde 6 azalışla 6,2 milyar avro seviyesinde gerçekleşti- Deutsche Bank Üst Yöneticisi Christian Sewing:- "Yeniden yapılandırma masrafları hariç tutulduğunda, banka karlı olacaktı. Daha istikrarlı olan işletme gelirleri sabit kaldı ya da arttı. Bu, sağlam sermaye ve likidite pozisyonumuzla birleştiğinde bize büyüme için sağlam bir temel sağlıyor"

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:47
Deutsche Bank'tan ikinci çeyrekte 3,15 milyar avro zarar

BERLİN (AA) - Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, yeniden yapılandırma maliyetinin etkili olmasından dolayı bu yılın ikinci çeyreğinde 3,15 milyar avro zarar açıkladı.

Deutsche Bank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, bu yılın ikinci çeyreğinde piyasalardaki yaklaşık 1,8 milyar avroluk beklentiye karşın 3,15 milyar avro zarar etti. Nisan-haziran döneminde oluşan zararda, 3,4 milyar avro tutarındaki yeniden yapılanma maliyeti etkili oldu.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 401 milyon avro kar açıklayan Deutsche Bank'ın, 2019'un ilk çeyreğindeki net karı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 201 milyon avro olarak gerçekleşmişti.

Deutsche Bank grubunun bu yılın ikinci çeyreğindeki net geliri ise 2018'in aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 6 düşerek 6,2 milyar avro oldu.


- "İkinci çeyrekte bankanın yeniden yapılandırma masrafları önemli yer tuttu"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, yeniden yapılandırma stratejilerini uygulamak için önemli adımlar attıklarını belirterek, ikinci çeyrekte bankanın yeniden yapılandırma masraflarının önemli yer tuttuğunu kaydetti.

Sewing, "Yeniden yapılandırma masrafları hariç tutulduğunda, banka karlı olacaktı. Daha istikrarlı olan işletme gelirleri sabit kaldı ya da arttı. Bu, sağlam sermaye ve likidite pozisyonumuzla birleştiğinde bize büyüme için sağlam bir temel sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, bankanın hisseleri yüzde 4'ten fazla düşerek 6,81 avroya geriledi.

Deutsche Bank, 8 Temmuz'da kapsamlı yeniden yapılandırmaya giderek 2022'ye kadar 18 bin çalışanının işten çıkarılacağını duyurmuştu. Banka yönetimi, bu yılın ikinci çeyreğinde yeniden yapılandırma masrafından dolayı 2,8 milyar avro net zarar beklendiğini de açıklamıştı.

Banka, 2022'ye kadar yeniden yapılandırma maliyeti ve çalışanlara ödenecek kıdem tazminatının 7,4 milyar avroya mal olmasını beklerken, gelecek yıl hissedarlarına temettü ödemesi yapmayacağını duyurmuştu.


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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:47
  1. Deutsche Bank'
  2. Deutsche Bank Üst Yöneticisi Christian Sewing
  3. ikinci çeyrek
  4. kar
  5. Zarar

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