Deutsche Bank'ta "Panama Kağıtları" araması sürüyor

BERLİN (AA) - Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank’ın Frankfurt'taki genel merkezi dahil 6 şubesinde "Panama Kağıtları" kara para aklama soruşturmasına yönelik aramanın “toplanan dosyaların büyüklüğü” nedeniyle bugün de devam ettiği bildirildi.

Frankfurt Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, bankanın Frankfurt genel merkezi dahil 6 şubesinde kara para aklama soruşturmasına yönelik dün başlayan aramanın, toplanan dosyaların büyüklüğü nedeniyle bugün de devam ettiği duyuruldu.

Söz konusu aramaya, 170 kişiden oluşan federal polis memurları, savcılar ve vergi müfettişleri katılıyor.



Banka, dün yaptığı açıklamada, Alman savcıların yürüttüğü soruşturmanın “Panama Kağıtları ile ilgili” olduğunu belirtmiş,yetkililerle iş birliği içerisinde çalışıldığına dikkati çekmişti.

Panama Kağıtları ile ilgili söz konusu soruşturmanın Ağustos 2018’den beri devam ettiği ve 2013-2018 dönemini kapsadığı ifade ediliyor.

Bankanın hisseleri bugün yaklaşık yüzde 2,5 düşerek, 8,11 avrodan işlem görüyor.



Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), 2016’da Panama'da kayıtlı bir hukuk firmasının 40 yılı aşkın süredir tuttuğu kayıt ve belgelere ulaşarak basın kuruluşlarıyla paylaşmıştı.

Bugüne kadar en büyük belge sızıntısı kabul edilen olaya “Panama Papers ( Panama Belgeleri)” adı verildi.

Belgelerde, aralarında devlet başkanları ve politikacıların da bulunduğu çok sayıda kişinin, offshore şirketler üzerinden vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi yasa dışı eylemlerde bulunduğu iddia ediliyor.