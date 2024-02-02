  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Deutsche Bank vergi öncesi karını artırdı
Avrupa

Deutsche Bank vergi öncesi karını artırdı

Yeniakit Publisher
2024-02-02 07:50:00 -
Deutsche Bank vergi öncesi karını artırdı

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, vergi öncesi karını 2023’te bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 artırarak 5,7 milyar avroya yükseltti.

Deutsche Bank, 2023'e ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre bankanın gelirleri geçen yıl 2022'ye göre yüzde 6 artarak 28,9 avroya çıktı.

Bankanın vergi öncesi karı da söz konusu dönemde yüzde 2 artarak 5,7 milyar avroya çıkarken, böylece banka, son 16 yılın en yüksek vergi öncesi karını açıkladı.

Faaliyet giderlerinin daha etkin bir hale getirilmesi için çalışmalar yürütüldüğüne işaret edilen banka açıklamasında, ağırlıkla müşteriyle teması olmayan personel sayısının yaklaşık 3 bin 500 kişi azaltacağı da bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, bankanın hedeflerinin üzerinde büyümeye devam ettiğini vurgulayarak, "Bu durum bize 2025 hedeflerimize ulaşacağımıza dair güçlü bir güven veriyor." ifadesini kullandı.

Almanya’daki 11 havalimanında artık güvenlik yok! Personeller işi bıraktı! THY bu nedenle bugün seferleri iptal etti!
Almanya’daki 11 havalimanında artık güvenlik yok! Personeller işi bıraktı! THY bu nedenle bugün seferleri iptal etti!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Almanya’daki 11 havalimanında artık güvenlik yok! Personeller işi bıraktı! THY bu nedenle bugün seferleri iptal etti!

Hani her şey toz pembeydi! İşte öve öve bitiremedikleri Almanya
Hani her şey toz pembeydi! İşte öve öve bitiremedikleri Almanya

Dünya

Hani her şey toz pembeydi! İşte öve öve bitiremedikleri Almanya

Berlin ve Köln’de havalimanları boş kaldı: Almanya’da kriz derinleşiyor
Berlin ve Köln’de havalimanları boş kaldı: Almanya’da kriz derinleşiyor

Gündem

Berlin ve Köln’de havalimanları boş kaldı: Almanya’da kriz derinleşiyor

Almanya'da İstihbaratta derin deprem: Başkan sessizliğini bozdu: soruşturma altında! Ortalığı karıştıran iddia
Almanya'da İstihbaratta derin deprem: Başkan sessizliğini bozdu: soruşturma altında! Ortalığı karıştıran iddia

Dünya

Almanya'da İstihbaratta derin deprem: Başkan sessizliğini bozdu: soruşturma altında! Ortalığı karıştıran iddia

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23