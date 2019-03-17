0553 313 94 23

Deutsche Bank ve Commerzbank birleşmek için görüşmelere başladı

Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank ve Commerzbank birleşmek için görüşmelere başladı.

17 Mart 2019 Pazar 14:57
Deutsche Bank ve Commerzbank birleşmek için görüşmelere başladı

Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank ve Commerzbank birleşmek için görüşmelere başladı.


Muhtemel krizlere karşı daha dayanıklı olabilmek için birleşme konusunda anlaşma sağlanması için bankaların yönetim kurullarının karar aldığı, denetleme kurullarının da stratejik seçenekleri de incelemek üzere bir araya geldiği duyuruldu. Deutsche Bank, "Gayrı resmi görüşmelerin üç ila beş haftadan fazla sürmemesi gerektiğini" açıkladı.


Deutsche Bank Yönetim Kurulu BaşkanıChristian Sewing ve Commerzbank Yönetim Kurulu BaşkanıMartin Zielke’nin geçtiğimiz hafta için özel bir yerde Almanya’nın iki büyük bankasının birleşmesi hakkında konuştukları basına sızdırılmıştı. Birleşme konusunda yapılan görüşmelerin medyada paylaşılmasının ardından birçok siyasetçi birleşmeye tepki gösterdi. Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz Almanya’nın güçlü bankalara ihtiyaç duyduğunu, hükümetin ekonomik açıdan uygun seçeneklere açık olduğunu belirtti. Deutsche Bank’ın dünya genelinden 97 bin ve Commerzbank’da 49 bin çalışanı bulunuyor. Birleşmeden dolayı birçok çalışanın işinden olacağı endişesi yaşanıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 14:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektör Alkan’dan glutensiz mutfakta inceleme
    1. Rektör Alkan’dan glutensiz mutfakta..
    2. "Onların derdi Sayın Cumhurbaşkanımız..
    3. Monchi, Sevilla'ya döndü
    4. "İslamofobi ile mücadelede Türkiye..
    5. Çiftçilere mazrone fidanı dağıtıldı
    6. "Kahramanlarımızdan aldığımız ilhamla..
    7. Gaziantep'te torbacılara gece..
    8. İzmir'i sallayan miting öncesi bir..
    9. Uluslararası Aslı Nemutlu Palandöken..
    10. Yeni Zelanda’daki şehitler için gıyabi..
    11. Saldırıdan Trump’ı sorumlu tutu
    12. Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını
    13. Çocuğuna bağıran baba ve oğlunu..
    14. İmamoğlu’ndan sosyal medyadaki olumsuz..
    15. Uyuşturucu satıcılarına büyük darbe!..
    16. AK Parti ve MHP'nin ortak mitingi:..
    17. AK Partili milletvekili fındık..
    18. Fatih'te 2 evi soyan hırsızlar yakalandı
    19. Mohamed Diame'ye Beşiktaş ve..
    20. Şehitler için 104’üncü yılda 104 metre..
    21. Kanala düşen çocuklarla ilgili..
    22. Bingöl’de Yeni Zelanda’daki saldırı..
    23. Hakkari'de 225 yerleşim birimi ulaşıma..
    24. Terör saldırısı sonrası bilet fiyatı..
    25. Devlet Bahçeli: Son kale Türkiye..
    26. Başkan Çelik esnaf sofrasına konuk oldu
    27. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bu..
    28. Denetimle serbestlikle cezaevinden..
    29. İran-Irak arasındaki ücretsiz vize..
    30. Katliamda ölenler için Samsun’da..
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu