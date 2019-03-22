Deutsche Bank ile Commerzbank birleşmesi 500 şubenin kapanmasına neden olabilir

Almanya’da Deutsche Bank ile Commerzbank’ın birleşmesi durumunda 500 banka şubesi kapanabilir.

Almanya’nın en büyük iki bankası olan Deutsche Bank ile Commerzbank’ın birleşmesi halinde çok sayıda banka şubesinin kapanmasına neden olabileceği ifade ediliyor. Birleşmeyle birlikte her iki bankanın bazı şubelerini kapatarak tasarruf edecekleri ve kapatılacak 500’ün üzerinde banka şubesinde çalışan yaklaşık 30 bin banka çalışanının da işsiz kalacağı aktarılıyor.

Birleşmenin çok sayıda çalışanın işsiz kalma sorununu beraberinde getireceğini kaydeden sendikalar, resmi görüşmelerde çalışanların haklarının korunması için federal hükümetin de birleşmenin beraberinde getireceği sorunları dikkate almasını istedi.

Deutsche Bank ile yüzde 15’lik bir bölümünün Alman devletine ait olan Commerzbank’ın birleşmeleri halinde yeni banka, 38 milyon özel ve kurumsal müşteriye sahip olacak, 140 bin civarında çalışanı ve yaklaşık 2 trilyon euro bilançolu bir banka ortaya çıkacak.