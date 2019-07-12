0553 313 94 23

Deutsche Bank, Hollandalı konut kooperatifine 175 milyon avro ödeyecek

Hollandalı konut kooperatifi Vestia, Deutsche Bank’ın faiz türev ürünlerini uygunsuz şekilde sattığı için 175 milyon avro ödemeyi kabul ettiğini bildirdi

12 Temmuz 2019 Cuma 17:24
Deutsche Bank, Hollandalı konut kooperatifine 175 milyon avro ödeyecek

BERLİN (AA) – Hollandalı konut kooperatifi Vestia, Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank’ın faiz türev ürünlerini uygunsuz şekilde sattığı için 175 milyon avro ödemeyi kabul ettiğini duyurdu.

Vestia’dan yapılan açıklamada, Deutsche Bank’ın faiz türev ürünlerinin satışı konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmeden 175 milyon ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Bununla Vestia’nın 2016’dan beri Londra’da mahkemede olan davadan vazgeçeceği belirtilen açıklamada, ödemenin kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğu vurgulandı.

Hollandalı kooperatif, 2012’de artan faiz oranlarına karşı tampon vazifesi görmesi amacıyla Deutsche Bank ve diğer büyük yatırım bankalarından satın aldığı faiz türev ürünlerinden 2 milyar avro zarar ederek, iflasın eşiğine gelmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:24
  1. Deutsche Bank
  2. faiz türev ürünleri
  3. Hollanda
  4. türev ürünler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa yeni karakoluna kavuşmak için gün sayıyor
    1. Bursa yeni karakoluna kavuşmak için..
    2. İran'dan flaş İngiltere açıklaması
    3. 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz..
    4. BM, Esed rejiminin başta İdlib olmak..
    5. Bolsonaro oğlunun Washington..
    6. Atletico Madrid, Griezmann konusunda..
    7. Kocaeli Gebze Kirazpınar kuraları ne..
    8. İzmir'de ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
    9. CHP İl Başkanı Yücel’den MHP’ye ziyaret
    10. Cammu Keşmir'de yılın ilk yarısında..
    11. Şehitliğin bakımı hükümlüler..
    12. S-400 teslimatının ardından sınırda..
    13. Lexus'un lüks teknesi LY 650 yıl..
    14. Kocaeli’de FETÖ operasyonunda adliyeye..
    15. 15 Temmuz’da ücretsiz ulaşım müjdesi
    16. Bursa ‘sağlık üssü’ oluyor
    17. Kaymakam Soley başarılı öğrenciyi..
    18. FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü..
    19. MKE Ankaragücü, Ante Kulusic ile..
    20. İzmir’de 15 Temmuz programı netleşti
    21. ABD'de göçmen operasyonu başlıyor
    22. Serçeköy kültür merkezine kavuştu
    23. Tır dorsesi yan yattı D-100 ulaşıma..
    24. Toyota'dan KPSS sınavında "trafikte..
    25. Topraktan uyuşturucu çıktı
    26. Başkan Yüce, Bal suyu projesi alanında..
    27. Gümüşhane'de göletlere 45 bin sazan..
    28. KTSO’da "Devlet Destekleri” ile ilgili..
    29. Çaldıklarını polis ekiplerine satmaya..
    30. Gençlerbirliği, Montpellier’den..
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?