DEÜ’de 15 Temmuz destanı konuşuldu

Dokuz Eylül Üniversitesi, 15 Temmuz şehitlerini, kalkışmanın 4. yıldönümünde düzenlediği bir dizi etkinlikle anıyor. Hafta boyunca düzenlenen toplantı, konferans ve online yayınlarla 15 Temmuz ruhu yaşatılıyor. Bu kapsamda DEÜ Rektörlük binasında ‘Dakika Dakika 15 Temmuz Belgesel Poster Sergisi açılışı gerçekleştirildi; FETÖ Terör Örgütü paneli düzenlendi. Dr. Öğr. Üyesi Füsun Çoban Döşkaya Moderatörlüğü’nde; İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın ile Ağır Ceza Hakimi Sencer Levent’in konuşmacı olarak katıldığı FETÖ Terör Örgütü Paneli öncesinde ilk olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şehitleri ruhuna Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Duası okundu. Etkinlikte ayrıca 15 Temmuz şehitlerine ithafen hazırlanan kısa filmlerin gösterimleri gerçekleştirildi.

Panelin açılışında konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin seçilmiş hükümetini ve milli iradenin temsili olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni silah ve zor kullanarak ortadan kaldırmaya teşebbüs eden Fethullahçı Terör Örgütü’nün başlattığı kalkışmanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarının olağanüstü gayretleri ile engellendiğini belirterek, “15 Temmuz 2016 tarihinde; Türk Silahlı Kuvvetleri içinde emir komuta zincirine dahil olmayan FETÖ mensuplarınca ortaya koyulan bu hain girişim, örgütün içerideki ve dışarıdaki destekçilerinin hasmane tutumuna rağmen aziz milletimizin şaşmaz iradesiyle bozguna uğratıldı. Tarifsiz acılara sebep olan o gece, silahların karşısında ‘önce vatan’ diyerek duran; bayrağına, toprağına ve ecdadının mirasına sahip çıkan kahramanlarımızın mücadelesi, aslında bugün burada bulunmamızın da sebebi oldu. İstiklal ve istikbal uğuruna Hak yolunda korkusuzca yürüyen milyonların direnişi, insanlıktan nasibini almamış başıbozukları yok ederken; Türkiye’yi zapt etmeye yeltenen hadsizlerin de sonunu getirdi. İşte o gece, tıpkı Milli Mücadele Döneminde olduğu gibi bir arada yaşama arzumuzun, kardeşlik bağlarımızın, geleceğe umutla bakma arzumuzun ne kadar güçlü ve içten olduğunu bir kez daha gördük” dedi.

KULLUK MEVLAYA YAPILIR

Aklını ve vicdanını başkalarına emanet edenlerin, her zaman hayal kırıklığına uğramaya mahkum olduklarını anlatan DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, “Kulluk, sadece Yüce Mevla’ya yapılır ve mümin de her zaman güvenilir insan olmakla mükelleftir. Bunun olmadığı yerde riya olur; muazzez değerler ayaklar altına alınır; ihanet şebekeleri oluşur. Bilim dünyası olarak bizler, bilimsel araştırma faaliyetlerimizin yanı sıra aklını ve mantığını kullanan; muhakeme yeteneği yüksek bireyleri topluma kazandırdık. Kurulduğumuz günden bu yana milli ve manevi değerleri yüksek gençleri yetiştirdik; kamusal sorumluluklarımızı titizlikle yerine getirdik. Bundan sonra da aynı duygu ve düşüncelerle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu kalkışmayı siyasi tertip, kurgu veya senaryo olarak düşünmek FETÖ’nün algı yönetiminde ulaşmak istediği sonuçlardan bazılarıdır. Örgütün kullandığı kirli taktiklerin birer yanılsamasıdır. Devletimiz de bizimdir Mehmetçiğimiz de bizimdir emniyet güçlerimiz de bizimdir. Kamuoyundan özellikle bu gerçekliğe dikkat etmesini diliyorum” diye konuştu.

15 TEMMUZ’A ÖZEL DERGİ

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü tarafından Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi’nin 15 Temmuz Özel Sayısı hazırlandığını dile getiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, şunları söyledi:

“Dergimizin özel sayısı ile 15 Temmuz tarihine bilimsel bir bakış açısıyla yaklaştık. Bu panelde ise konuşmacılarımızın FETÖ’nün kirli ve karanlık yüzü ile yaşanan vahim olayları, adli ve idari yönden ele alarak bizleri aydınlattılar. Birlik ve beraberliğimiz uğruna şehit olan bütün kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor; gazilerimize sağlık ve huzurla geçen bir ömür diliyorum. Bizleri koruyup kollayan; üniversitemize her türlü imkanı sunan; mensubu olmaktan gurur duyduğum aziz milletimize, kalkışmanın önlenmesinde bizlere liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, devlet büyüklerimize huzurlarınızda bir kez daha en derin şükranlarımı sunuyorum.”

BİR ÖMÜR MÜCADELE VERECEĞİM

Dr. Öğr. Üyesi Füsun Döşkaya’nın moderatörlüğünü üstlendiği panelde konuşan İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, FETÖ terör örgütünün faaliyetlerinin sürdüğünü ve henüz tehlikenin geçmediğini belirterek, “Bu hain örgütün şehit ettiği 251 vatan evladının arasında meslektaşlarım da vardı. Her biri çok değerli ve vatansever kişilerdi. O gün önemli bir mücadele verildi, FETÖ ağır bir darbe aldı. Ancak tehlike hala geçmiş değil. En azından halkımız tarafından bu örgütün nasıl bir yapıya sahip olduğu anlaşıldı. Çok dikkatli olmalıyız” dedi.

FETÖ’yü polis kolejine girdiği yıllarda fark ettiğini belirten Aşkın, “Yakın çağ tarihinin en büyük sorunu, en alçak terör örgütü, en tehlikeli örgütten bahsedeceğiz. Kendi emelleri uğruna her türlü girişimi mubah gören bir örgüt bu. Tamamı kod adı kullanırlar. Kötü emelleri olduğunu buradan anlayabiliriz. Örgütün temeli riya ve yalana dayanıyor. Kendilerini dini referansla aklamaya çalışıyorlar. Dini referansları da yalandır. Ben Müslümanın başka bir Müslümana zulüm etmemesine inanıyorum. Ancak bu hainler milletin dişinden tırnağından arttırarak ödediği vergi ile alınan uçağı, tankı, tüfeği, mermiyi, bombayı yine bu aziz millete zarar vermek için kullandılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi; halkın iradesinin üstünde başka bir güç görmedim. Sonunda da kazanan halkın iradesi oldu. Yaklaşık 40 yıldır bu örgütle mücadele eden biri olarak ömrüm boyunca da mücadelemi sürdüreceğim” diye konuştu.

ÖRGÜTÜN YAPISINI ANLATTI

Ağır Ceza Hakimi Sencer Levent ise FETÖ’nün örgüt şeması ile ilgili bilgiler vererek, örgüt üyelerinin çalışma sistemlerini, örgüt hiyerarşisini, haberleşme yöntemlerini, örgüte nasıl üye kazandırıldığı ve bunların nasıl kullanıldığını dava dosyalarında yer alan ifadelerden örnekler vererek anlattı.

Konuşmaların ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, konuşmacılara günün anısına plaket takdim etti. Etkinlik programının ardından Rektörlük Hizmet binasının önünde şehitler için lokma ikramı gerçekleştirildi.