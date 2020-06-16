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Korona Virüs

Detayları ortaya çıktı! Koronavirüs aşısı insanları kaç yıl koruyacak?

Koronavirüs salgınına karşı AstraZeneca isimli ilaç şirketinin geliştirmeye çalıştığı aşının detayları ortaya çıktı. Şirketin CEO'su Pascal Soriot, "Bu aşı bir yıl boyunca insanı koruyacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:56:00 -
Detayları ortaya çıktı! Koronavirüs aşısı insanları kaç yıl koruyacak?

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, ABD ve Hollanda ile anlaşma imzalayarak geliştirilecek Kovid-19 aşıları için çalışmalarına hızla devam eden İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot açıklamalarda bulundu.

Belçika merkezli medya kuruluşu Bel RTL'e konuşan Soriot, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen ve insanlar üzerinde denemelerin başladığı aşı ile ilgili olarak, "Bizce bu aşı insanları bir yıl boyunca Kovid-19'dan uzak tutacak" dedi.

400 milyon doz potansiyel aşı üretmeyi planladıklarını açıklayan şirketin CEO'su, "Eğer her şey yolunda giderse Ağustos/Eylül gibi klinik testlerin sonuçlarını alacağız. Bununla paralel olarak da üretime başlayacağız. Eğer plan yolunda ilerlerse Ekim ayı gibi dağıtıma başlayacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: BBC Türkçe

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Yorumlar

abdrhman

yahu bu grip enfeksiyonu. her sene aşısı değiştirilirdi. ha ali veli ha veli ali. nedir bu telaş. 70 yaş üzeri zaten ölüyordu. aynı şey
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