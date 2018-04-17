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Bayrak indirme operasyonunun detayları ortaya çıktı

Başbakan Binali Yıldırım’ın duyurduğu Didim’in karşısındaki kayalığa dikilen Yunan bayrağını indirme operasyonunu, Kardak krizinde olduğu gibi Sualtı Taarruz (SAT) komandolarının gerçekleştirdiği öğrenildi.

17 Nisan 2018 Salı 07:02
Bayrak indirme operasyonunun detayları ortaya çıktı

Bir grup Yunan vatandaşının, Didim’in karşısındaki Hurşit Adaları yakınlarındaki Kerdo (Mikri Anthropofa-Küçük Yamyam) kayalığına geçen cuma günü çıkarak Yunanistan bayrağı diktiğini tespit eden Sahil Güvenlik, Ankara’ya durumu bildirdi.

Atina ile farklı düzeylerde yapılan temaslarda ‘bu provokatif duruma derhal son verilmesi ve kayalıktaki bayrağın indirilmesi’ istendi. Ancak bayrağın hafta sonunda da kayalık üzerinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı SAT komandoları önceki gece zodyak botla kayalığa gidip bayrağı indirdi. Her türlü tedbiri alan SAT komandoları Yunanistan bayrağını yanlarına alarak Türkiye’ye geri döndü.

 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 07:02
  1. Ankara
  2. yunanistan
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YORUM YAZ

  • One minuteOne minute7 sa önce
    Sayın editör. Aslında biz yurt dışında büyük operasyonlara atıyoruz tamam , Kosova, Suriye gibi falan. Başlık atın “bu da Yunan istihbaratının büyük başarısı” diye. Rezil edin şunları.
  • OsmanOsman11 sa önce
  • nooooonooooo11 sa önce
    sidik savaşı ile ne uğraşıyoruz burası kayalık değilmi döşeyin her yerine patlayıcı madde havaya uçurun ortada kayalık falan kalmaz sorun da kalmaz
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