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Detaylar ortaya çıktı! Kız kardeşini de öldürmüş

ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Daytona kentinde 9 kişiyi öldüğü saldırının faili 24 yaşındaki Conner Betts'in saldırıda öldürdüğü kişilerin arasında kendi kız kardeşinin de olduğu belirtildi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 07:59
Detaylar ortaya çıktı! Kız kardeşini de öldürmüş

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı El Paso’da 20 kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıdan kısa bir süre sonra bu kez de Ohio’da silahlı saldırı düzenlendi. Ohio eyaletine bağlı Daytona kentinde 9 kişinin öldüğü saldırıyı 24 yaşındaki Conner Betts'in yaptığı açıklandı. Betts’in saldırısında öldürdüğü kişilerin arasında kendi kız kardeşinin de olduğunu açıklandı.

100'den fazla kişiyi öldürecek mühimmatı vardı

Daytona şehri Belediye Başkanı Nan Whaley tarafından yapılan açıklamada polis saldırganı bir dakikadan daha az bir sürede etkisiz hale getirdi. Whaley, “Neyse ki olay başladığında civarda birçok sivil polis vardı. Bu yüzden şiddet kısa bir sürede bitti” ifadelerini kullandı. Herhangi bir sabıka kaydı olmayan 24 yaşındaki Connor Betts isimli saldırganın koruyucu bir yeleği ve 100’den fazla kişiyi öldürebilecek kadar mermisi olduğu ortaya çıktı.

Yerel Polis Teğmeni Matt Carper ise, “Saldırgan, polis müdahalesinin yol açtığı ateşli silah yaralanmaları nedeniyle öldürüldü" açıklamasında bulundu. Betts’in adresi ise Daytona şehrinin 40 mil güneyindeki Bellbrook’ta olduğu bildirildi ve saldırganın Sinclair Community College’da psikoloji öğrencisi olduğu ve Chipotle’da çalıştığı açıklandı.

Saldırının olduğu sırada gece kulübünden ayrılan Anthony Reynolds isimli vatandaş ise, “Cesetlerin düşmeye başladığını görünce, bunun ciddi olduğunu fark ettik insanların koşmasından ve bağırışlarından bir tetikçi olduğunu anladık. Çünkü çoğu kişi şok içinde ne yapacağını bilmiyordu” sözlerini kullandı.

Betts; barlar, restoranlar ve gece kulüplerinin bulunduğu bir semtte polis tarafından vurulmadan önce 9 kişiyi öldürmüş, 27 kişi de yaralamıştı.

Yetkililer şimdi ise saldırganın neden uzun namlulu AK-47 piyade tüfeğiyle ve birçok mühimmatla sokakta ateş açtığını araştırıyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 07:59
  1. ABD
  2. Teksas eyaleti
  3. El Paso
  4. saldırı
  5. Daytona
  6. Conner Betts

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