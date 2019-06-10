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Detaylar ortaya çıktı... Eşi ve iki çocuğunu vurup intihar etmişti

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenler’de yaşayan Suriyeli bir şahıs eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar etmişti. Bu olaya ilişkin yeni ayrıtılar ortaya çıktı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 06:08
Detaylar ortaya çıktı... Eşi ve iki çocuğunu vurup intihar etmişti

Alınan bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi Okul Caddesi'ndeki binadan bir şahsın yere düştüğünü gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ömer Mecid (42) isimli şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler, Suriye uyruklu olduğu belirtilen Mecid'in 7. kattaki evine gitti. Evde, şahsın eşi Midya Şeyh Mohammad ile oğlu Can (11) ve kızı Jin Mecid (9) silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı anne ve çocukları Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan ilk araştırma sonucu, Ömer Mecid'in, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşini ve iki çocuğunu vurduktan sonra 7. kattan atlayıp yaşamına son verdiği belirlendi.

Mecid'in cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ailenin yaklaşık 5 yıl önce Afrin'den Türkiye'ye geldiği ve Ömer Mecid'in tütün dükkanı işlettiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 05:27
  1. esenler
  2. cinnet
  3. saldırı

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