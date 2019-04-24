"Detay" sergisi, 27 Nisan'da açılacak

İSTANBUL (AA) - Reha Yalnızcık'ın resimleri ve Raif Aydın'ın minyatürlerinden oluşan "Detay" adlı sergi, 27 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

Kadıköy Artev Sanat Galerisi'nde açılacak sergide, Yalnızcık ve Aydın'ın son dönem çalışmalarından oluşan yaklaşık 40 eser yer alacak. Ressam Reha Yalnızcık bugüne kadar 66 kişisel ve 100'ün üzerinde karma sergi açarken, Raif Aydın'ın 2011 yılında düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı 16. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması'nda minyatür dalında aldığı ödülü bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.