"Detay" isimli sergi açıldı

İSTANBUL (AA) - "Detay" adlı resim ve minyatür sergisi açıldı.

Ressam Reha Yalnızcık ve Minyatürist Raif Aydın'ın son dönem çalışmalarından oluşan yaklaşık 40 eserin yer aldığı sergi, Artev Sanat Galerisi'nde açıldı.

Açılışta AA muhabirine açıklama yapan Reha Yalnızcık, sergide son dönem resimlerinin sergilendiğini belirterek, "1983 yılında 'Hayalimdeki İstanbul' adıyla bir sergi yapmıştım. O temanın devamı niteliğinde bir İstanbul eserim de sergileniyor. Son dönemde genelde doğa resimleri yapıyorum, onlar daha çok yer alıyor." dedi.

Yalnızcık, hayatının sanatla bütünleştiğini anlatarak, ressam olmayı küçük yaşlarından itibaren istediğini ifade etti.

Minyatür sanatçısı Raif Aydın da sergide kendi sanat hayatının orta ve son dönemine ait 22 eserinin yer aldığını söyleyerek, "Orta dönem çalışmalarım biraz daha klasik döneme yakın çalışmalar, ancak son dönemde ise belli bir süreç içinde gelişen resim ve sulu boya etkileri taşıyan, bunları minyatürle harmanlayan daha büyük ebatlı çalışmalar yer alıyor. Tabii bu zaman içinde gelişti." diye konuştu.

Aydın, bundan sonraki çalışmalarında resim etkisi biraz daha fazla görülse de minyatürün ana unsur olmaya devam edeceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Özellikle son dönem çalışmalarındaki resim etkileri insanlara çok farklı geldi. Bunun yanında çok detaylı minyatürlerle birleşmiş olması da iyi karşılandı. Bazı çevrelerce minyatürün farklı bir gözle görülmesini de sağladı. Bu benim içinde güzel bir geri dönüş oluyor.

30'un üzerinde sergide eserlerim yer aldı ancak son dönemde daha kalabalık sergilerden biraz uzaklaştım. Üretim oldukça yavaş, bir minyatür çalışmasını bitirebilmek ortalama 4-5 ayı bulabiliyor. Genelde 2 yıllık döngüler içinde sergiler yapabiliyoruz."

Sergi, 15 Mayıs'a kadar salı-cumartesi günleri arasında 11.00-18.00 saatlerinde görülebilecek.



- Reha Yalnızcık ve Raif Aydın kimdir

Reha Yalnızcık, 1980'li yıllara kadar sürdürdüğü grafik sanatı çalışmalarıyla çok sayıda ödül aldı. İstanbul'da açtığı "Doğa ile Haşır Neşir" sergisiyle özgün resme başlayan sanatçı, kişisel sergilerin yanı sıra grup ve karma sergilere de katıldı. Yalnızcık, yalın ve dingin doğa betimlemelerinin öne çıktığı eserleriyle tanınıyor.

İstanbul minyatürleriyle tanınan Raif Aydın, 2011 Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması'nda Minyatür Ödülü'nü kazandı. Yurt içi ve yurt dışındaki koleksiyonlarda çok sayıda eseri bulunan sanatçı, ince ve detaylı klasik minyatür tekniğini modern resim yorumlarıyla birleştiriyor.



Sevdiği kenti, denizi, gemileri, martılarıyla turkuaz renk içinde buluşturmayı tercih eden Aydın, izleyicide renk ve detaylarda kaybolma duygusu yaşatan eserleriyle biliniyor.



