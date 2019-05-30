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Destici'den Yargı Reformu Strateji Belgesi değerlendirmesi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:- "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Memnuniyet verici bir paket. Üst düzey, en ileri ülkeler seviyesinde bir yargı reform paketidir"

30 Mayıs 2019 Perşembe 22:45
Destici'den Yargı Reformu Strateji Belgesi değerlendirmesi

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin "Çok memnuniyet verici bir paket. Üst düzey, en ileri ülkeler seviyesinde bir yargı reform paketidir." dedi.

Şehit aileleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla partisinin Ankara'da bir restoranda düzenlediği iftarda konuşan Destici, Türk milleti ve İslam aleminin ramazanını tebrik etti.

Destici, Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında, "Çok memnuniyet verici bir paket. Üst düzey, en ileri ülkeler seviyesinde bir yargı reform paketidir. Paket açıklandığında, düne kadar bu konularda şerh koyan bazı sivil toplum kuruluşlarımızın başkanlarının da taraftar olduğunu gördüm. Demek ki doğruda buluşulabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin tüm problemlerinin birlik fikriyle aşılacağını dile getiren Destici, "Her şeyi müzakere edeceğiz. Herkesin fikrinin bir olması beklenemez. Farklı fikirler, mezhepler, etnik kökenlere sahip olabiliriz. Siyasi partilerimiz farklı olabilir ama devlet, millet ve memleket için ihtiyaç hasıl olduğunda bir araya gelebilmeliyiz. Samsun'da bunun güzel bir örneğini verdik." diye konuştu.

Destici, BBP olarak Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini vurgulayarak, "Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'de ve Türkiye'nin içinde bu hainleri bulacak ve hepsinin kuyusunu kazacaktır. Bütün bu operasyonları sonuna kadar destekliyoruz. Ordumuzun, devletimizin ve hükümetin yanındayız." ifadelerini kullandı.

İftara, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın da katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 22:45
  1. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

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