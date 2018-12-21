Destici'den TESK'e ziyaret

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, şu anda Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun yavaş yavaş başladığını belirterek, "Tabii tam bu sırada Trump'ın 'biz Suriye'den askerlerimizi çekiyoruz' açıklamasını, tedbirli yaklaşılması gereken bir açıklama olarak görüyoruz." dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i makamında ziyaret eden Destici, çalışanlar, esnaf, sanatkarlar ve tüccarlar gibi toplumun bütün kesimlerinin haklı taleplerini Meclis'te dile getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Esnaf iyi olursa ülke ve devletin de iyi olacağını belirten Destici, her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

ABD'nin bir taraftan "teröre karşıyım" derken öbür taraftan PYD, YPG ve PKK'yı her türlü ağır silahlarla donattığını ve Suriye'nin kuzeyinde bir garnizon devletçiği oluşturmaya çalıştığını aktaran Destici, Türkiye'nin buna asla müsamaha göstermeyeceğini çok kararlı bir şekilde dile getirdiğini söyledi.

Destici, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin şunları söyledi:

"Şu anda Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon da yavaş yavaş başlamış vaziyette. Tabii tam bu sırada Trump'ın 'biz Suriye'den askerlerimizi çekiyoruz' açıklamasını, tedbirli yaklaşılması gereken bir açıklama olarak görüyoruz. Çünkü daha önce de ABD iki kere 'askerlerimizi çekiyoruz' açıklamasında bulunmuştu ama sonraki süreçte bunun böyle olmadığını ve ABD'nin daha kalıcı hale geldiğini gördük. Bunu da yine tedbirli olarak takip edeceğiz. İsteriz ki ABD elbette askerlerini çeksin ama PYD, YPG'ye 10 binlence tır silah getirdi, hava üsleri kurdu. Bu kadar hazırlığı da herhalde askerlerini çekip, tasını, tarağını toplayıp çekip gitmek için yapmadı. Orada bir amacı var ondan vazgeçmiş değil. Asıl orada kendisine ait merkezi kuvvetler birliğini bırakıyor olması bizim için tehdidin sonuna kadar devam ettiğini gösteriyor. Sadece Fırat'ın doğusunda değil Irak'ın kuzeyinde de bu tehdit devam ediyor. Ben inanıyorum ki Türkiye bu bölgelere haklı olarak bir operasyon gerçekleştirecektir."

Destici, nakit sıkışıklığı yaşayan esnafın özellikle Bağ-Kur ve SGK primlerinde iyileştirme ve indirim yapılmasını her ortamda ifade edeceklerini söyledi.

- "2019'da bizim için önemli bir süreç başlayacak"

Palandöken de esnaf, sanatkar, işçi ve memurlar açısından 2018'in zor geçtiğini belirterek bu yıl yaşanan olumsuz olayların 2019'a sarkmaması temennisinde bulundu.

Destici'nin hem güçlü bir siyaset akışını izlemesi hem de Meclis'te esnaf ve sanatkarlarla ilgili meselelerde yanlarında olmasının kendilerini mutlu edeceğini dile getiren Palandöken, "İnşallah 2019'da bizim için önemli bir süreç başlayacak. Orada sizinle birlikte biz de devam edeceğiz." diye konuştu.