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Destici'den taziye ziyareti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, babası vefat eden Servet Avcı'ya taziye ziyaretinde bulundu

27 Temmuz 2019 Cumartesi 22:43
Destici'den taziye ziyareti

TRABZON (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, babası vefat eden yazar ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başdanışmanı Servet Avcı'ya taziye ziyaretinde bulundu.

Destici, beraberindeki Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, MKYK Üyesi Mustafa Mican, Giresun İl Başkanı Selahattin Toslu, Trabzon İl Başkanı Yahya Aksu ile Servet Avcı'nın Sürmene ilçesine bağlı Baştımar Mahallesi'ndeki babaevine geldi.

Destici, babası Rahmi Avcı'nın vefatı dolayısıyla Servet Avcı ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Mustafa Destici, burada Rahmi Avcı için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 22:43
  1. BBP Genel Başkanı Destici
  2. Servet Avcı'ya taziye ziyareti
  3. Trabzon

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