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Mustafa Destici'den Temel Karamollaoğlu'na taziye telefonu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Malatya'da meydana gelen acı olaydan dolayı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na taziyelerini iletti.

31 Mart 2019 Pazar 17:12
Mustafa Destici'den Temel Karamollaoğlu'na taziye telefonu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Malatya'da oy kullanma sırasında çıkan kavgada hayatını kaybeden 2 sandık müşahidi için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na taziyelerini iletti.

BBP'den yapılan açıklamaya göre, Destici, telefonda görüştüğü Temel Karamollaoğlu'na Malatya'nın Pütürge ilçesindeki olayda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, Saadet Partisi mensuplarına başsağlığı ve sabır diledi.

Açıklamada ayrıca Destici'nin, "Hiçbir sebebin sonucu olmaması gereken bu silahlı saldırının müsebbiplerini şiddetle kınıyor, faillerini nefretle lanetliyorum." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:12
  1. Büyük Birlik Partisi
  2. Saadet Partisi
  3. BBP
  4. Mustafa Destici
  5. Malatya
  6. Temel Karamollaoğlu

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