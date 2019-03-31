Destici'den Karamollaoğlu'na başsağlığı telefonu BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Malatya'da oy kullanma sırasında çıkan kavgada hayatını kaybeden 2 sandık müşahidi için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na başsağlığı diledi

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Malatya'da oy kullanma sırasında çıkan kavgada hayatını kaybeden 2 sandık müşahidi için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na taziyelerini iletti. BBP'den yapılan açıklamaya göre, Destici, telefonda görüştüğü Temel Karamollaoğlu'na Malatya'nın Pütürge ilçesindeki olayda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, Saadet Partisi mensuplarına başsağlığı ve sabır diledi. Açıklamada ayrıca Destici'nin, "Hiçbir sebebin sonucu olmaması gereken bu silahlı saldırının müsebbiplerini şiddetle kınıyor, faillerini nefretle lanetliyorum." ifadelerine yer verildi.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.