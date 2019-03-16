Destici'den "İttifak yapılacaksa yasal hale getirilmesi lazım" açıklaması

ORDU (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir yerel seçime gidiyoruz, ittifaklar var. Peki bu ittifaklar yasal mı? Yasal değil. Bunun kanuni bir altyapısı var mı? Yok, gayriyasal, yani sadece sözde yapılan işler. Dolayısıyla bunların, eğer yapılacaksa yasal hale getirilmesi lazım." dedi.

Destici, Çatalpınar ilçesinde partisince düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, belediyecilik anlayışlarının sadece çevre düzenlemesi ve çöp toplamaktan ibaret olmadığını söyledi.

Eğitimden sağlığa, spordan sanata, kültüre, üretime kadar her alanda belediyelerinin vatandaşın yanında olacağını dile getiren Destici, bunun öncülüğünü yapacaklarını kaydetti.

Destici, vatandaşlardan iyi hizmet verecek, daha iyi temsil edecek, birlik, beraberlik ve kardeşliği daha iyi sağlayacak, ayrım yapmadan hizmeti daha iyi ve adil bir şekilde getirecek adayı desteklemelerini isteyerek, "Biz size bunun sözünü veriyoruz. Neticede bu bir seçim, önemli olan birliğimiz. Bu seçimler de gelir geçer. Siz yine Çatalpınar'da birlikte yaşayacaksınız. Onun için seçim için birbirinizi üzmeyin, kırmayın, dökmeyin. Birbirinize kötü laf etmeyin. Kardeşçe, arkadaşça, birlik ve beraberlik içinde bu seçimi tamamlayın ve kime inanıyorsanız oyunuzu da ona verin." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Çamaş ilçesi ziyaret eden Destici, partisinin seçim koordinasyon merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yerel seçimde yapılan ittifaklara değinen Destici, "Bir yerel seçime gidiyoruz, ittifaklar var. Peki bu ittifaklar yasal mı? Yasal değil. Bunun kanuni bir altyapısı var mı? Yok, gayriyasal, yani sadece sözde yapılan işler. Dolayısıyla bunların, eğer yapılacaksa yasal hale getirilmesi lazım. Partiler aday belirliyor, temayül yapıyor, ön seçim yapılıyor, temayülde birinci çıkmış adam değil, hiç listeye başvurmamış adam aday yapılıyor. Yani tüm bunların çözülmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Partilere yapılan hazine yardımına işaret eden Destici, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir kere bu kadar çok parayı devletin kasasından partilere vermek bana göre haram. Bir kere bunun miktarının çok düşürülmesi lazım ve seçime katılan tüm partilere, eşit demiyorum, oyuna göre adil bir şekilde dağıtılması lazım. Şimdi ben de seçime giriyorum, öbür parti de seçime giriyor. Birisi almış 4 milyon, biri almış 200 milyon, birisi işte dedim, bölücüler almış 95 milyon. Bize de tek kuruş yok. Diyorlar ki hadi yarışın. Şimdi nasıl yarışılacak ama Allah'a hamdolsun, böyle koç gibi adaylarımız var, sizin gibi de milletimiz var."