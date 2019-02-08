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Destici'den eleştirilere cevap: Ermenilere saygımız sonsuz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici "Ermenistan'dan kaçak olarak ülkemize gelip karnını doyuran 100 bin Ermeni var. Ben diyorum ki bunları sınır dışı edelim" sözleri üzerine gelen eleştirilere cevap verdi.

08 Şubat 2019 Cuma 11:16
Destici'den eleştirilere cevap: Ermenilere saygımız sonsuz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 1915 olaylarının yıldönümü olan 24 Nisan'ı 'Ermeni soykırımını anma günü' ilan etmesine tepki gösteren BBP lideri Mustafa Destici, dün yaptığı açıklamada Ermeni soykırımı iddialarına sert tepki gösterdi.

Destici, "Siz daha dün Kanuni'nin eteğini öpüp yardım istiyordunuz. Sen kimsin de bu millete racon kesiyorsun, Ermeni soykırımı yapıldığını iddia ediyorsun. Bunu reddediyoruz. Kabul etmiyoruz. Macron değil, bütün dünya birleşse bunu kabul ettiremez. Bu büyük bir yalandır. Bugün Ermenistan'dan kaçak olarak ülkemize gelip karnını doyuran 100 bin Ermeni var. Ben diyorum ki bunları sınır dışı edelim. Bunlar bir taraftan Türkiye aleyhine lobi gerçekleştiriyor, bir taraftan da biz bunları besliyoruz. CHP zihniyetinde olanlar ya da siyonist emperyalistlerin Türkiye'deki maşaları hep Suriyeli mültecileri gündeme getiriyorlar ama Ermeni kaçaklarını hiç gündeme getirmiyorlar" ifadelerini kullandı.

'Ne söylediğimin farkındayım'

Eleştiriler üzerine Destici, sosyal medya hesabından videolu paylaşımla yeni bir açıklama yaptı.

"Bütün vatandaşlarımızın şunu bilmesi lazım. Ben ne söylediğim farkındayım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Ermeni vatandaşlar var. Bir kere bunlara saygımız sonsuz. Biz nasıl vatandaşsak onlar da bu devletin vatandaşıdır. Fakat benim kastettiğim ülkeye kaçak yolla girmiş Ermenistan vatandaşları var. 100 bin civarında olduğu dile getirilen ve Ermenistan vatandaşı olan kişilerden bahsediyorum. Bazı çevreler bunu çarpıtarak sanki bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Ermenilerle ilgili bunu söylediğimiz gibi bir yalan haber yaymaya çalışıyorlar" diye konuştu

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 11:16
  1. Mustafa Destici
  2. ermeni

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