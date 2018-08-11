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Destici'den ABD'ye karşı İncirlik çağrısı!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD'nin Türkiye'ye karşı ekonomik silahlarını kullanarak bir savaş ilan ettiği belirterek, "İncirlik, Kürecik ve Kisecik üsleri Türk askerinin kontrolüne verilmeli" dedi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 12:16
Destici'den ABD'ye karşı İncirlik çağrısı!

BBP Lideri Mustafa Destici, yazılı açıklamasında ABD'nin Türkiye'ye ekonomik silahlarını kullanarak bir savaş ilan ettiğini belirtti. Destici, "ABD, teslim ve köle olmamızı istiyor. Bu durumu görmezlikten gelmek ya da duyarsız davranmak vatanseverlikle bağdaşmayan bir tavır olacaktır. Türkiye'nin bu gerçekten hareket ederek yeni bir stratejik plan hazırlaması ve 'dost' ve 'düşman' tanımlarını yeniden yapması önemli hale gelmiştir" ifadelerini kullandı. Destici, bu planlar dahilinde atılacak ilk adım için şunları kaydetti:

"Başta 'İncirlik Üssü', İsrail'in güvenliğine hizmet eden 'Kürecik ve Kisecik Radar Üsleri' olmak üzere, üzerinde ABD askeri bulunan tüm üslerin faaliyetlerinin sona erdirilmesi, NATO üssü statüsünde bulunan üslerin ise tamamıyla Türk askerinin kontrolüne verilmesi olmalıdır. Elde ettiğimiz rakamlara göre, kimi NATO üssü olan ancak ABD askerleri tarafından kontrol edilen 14 stratejik ABD üssü ülkemizi kuşatmıştır. Bu ABD üsleri hem ülkemizin her tarafını ve hem de çevremizdeki dost ülkeleri en ayrıntılı biçimde gözetlemektedir. Bu durumun ülkemize hiçbir faydası olmadığı gibi zarar da vermektedir. Bu çarpık ve anlamsız durumu sona erdirmek, derhal ve koşulsuz olarak 'NATO görevi dışındaki' tüm ABD silah ve askerlerini ülkemizden çıkarmak önceliğimiz olmalıdır. NATO görevi kapsamında kalan ABD askerleri de Türk askerinin kontrolünde olmalıdır."

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 12:16
  1. abd
  2. türkiye
  3. mustafa destici

YORUM YAZ

  • osmanosman53 dk önce
    Geçici güvenlik önlemleri adı altında süresi belirli olarak geçici olarak kapattık deyin. De.uzların anlayacağı dil bu olacaktır.
  • çağlarçağlar1 sa önce
    yetkli biri çıkıp bize açıklaması lazım niye kapatılmıyor veya kapatılamıyormu doalr aldı başını gidiyor gerçekten haklı kapatılması lazım yani zaten bizim kendi topraklarımızda ne işi var bunların hadi ozaman abd versin bakalım bizede kendi topraklarında aynı şeyleri? bizde onların orda üs kuralım bizde onların oraya açalım bir üs? bu hatadan bence kurtulmalıyız abd yi bu topraklardan göndermek zorundayız..
  • Ahmet KoçakAhmet Koçak1 sa önce
    çok doğru bir karar.neden incirliğe el konulmuyor.abd resmen savaş ilan etti.madem karşı koyacağız.biz neden sert tedbirler alamıyoruz.doları belli bir süre 4 lira sabitleyemezmiyiz.artınca zarar ediyoruz,sabitlense zarar daha az olmazmı.dalgalı kuru ülkeye kemal dervişin getirdiğini ve dervişin abd çalışanı olduğunu unutmayalım.
  • Yalman GüçYalman Güç1 sa önce
    Kah idamı geri getirir . kah üs kapatır ..... HADİ ORADAN BE UCUZ KAHRAMAN
  • tangaltangal1 sa önce
    Teşekkürler sayın Destici. İşte hakkaniyet budur, böyle olması kesinlikle çok büyük faydalar sağlar. Derhal yapılmalıdır.
  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Nerde bunca şeye rağmenÜlkeyi yönetenler masal anlatma peşindeler
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