Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Tercan’da partisinin seçim bürosu açılışına katıldı.

Açılıştan önce seçim ofisi önünde toplanan kalabalığa hitap eden Destici, terör örgütlerinin bugüne kadar birçok insanın canına kıydığını, bunun yanında ülkeye de ekonomik olarak büyük zarar verdiğini söyledi. BBP olarak oy peşinde olmayıp siyasi bölücülerin karşısında yer aldıklarını ve ülke menfaati için aynı tavırlarının devam edeceğini kaydeden Destici, şöyle konuştu:

"Yaklaşan yerel seçimlerin ülkemize milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Ama siyasi bölücüleri ayırıyorum. 31 Mart’ta yerel seçimlere gideceğiz. Devletin bekası, ülkenin bütünlüğü milletin istiklali ve istikbalinin korunması gereken birinci nokta siyasi bölücülere karşı durulacak noktadır. BBP olarak devletin bekası için siyasi bölücülerin etkin olduğu, geçmiş dönemde belediyeler kazandığı ve şu anda kayyumların yönettiği bölgelerde aday çıkartmayarak güçlü olan vatanseverleri desteklemeye karar verdik. ’Bizim önde olduğumuz yerlerde bizim desteklenmemiz gerekiyor’ dedik. Üzülerek söylüyorum BBP dışında ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşları dışında hiç kimse bu duruşu göstermedi. . Bizler bu büyük Müslüman Türk milletinin onurlu evlatlarıyız. Bu millete karşı duran herkesin karşısındayız.”

Destici, partisinin adayı Muammer Karahan’a destek istedi. 31 Mart seçimlerinde Tercan’da seçime katılan tüm başkan adaylarına ve muhtar adaylarına bu yarışta birbirinizi kırmadan incitmeden kardeşlik içerisinde bir seçim yapmalarını isteyerek hepsine başarılar diledi.

Destici, konuşmasının sonunda kurdeleyi keserek seçim ofisinin açışını gerçekleştirdi. Seçim ofisinde çay içerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Destici açılışta hoş geldiniz ve hayırlı olsun dileklerinde bulunmak için orada bulunan Tercan Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisinin yeniden aday gösterdiği Mehmet Yılmazla da bir süre sohbet ederek Başkan Yılmaz’a yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti.