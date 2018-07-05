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Kesin sonuçlar açıklandıktan sonra Destici itiraz etti, YSK reddetti!

YSK’nın kesin sonuçları açıklamasının ardından sadece AK Parti milletvekili olarak gösterilen Mustafa Destici, bu duruma itiraz ederek BBP Genel Başkan sıfatının da kullanılmasını istedi. Destici’nin bu talebi YSK tarafından reddedildi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 10:35
Kesin sonuçlar açıklandıktan sonra Destici itiraz etti, YSK reddetti!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı seçim sonuçlarına itiraz etti. AK Parti listesinden 24 Haziran seçimlerine giren Destici'yi, "AK Parti milletvekili" olarak gösteren YSK, Destici'nin itirazını reddetti.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, YSK, seçimlere AK Parti listesinden giren BBP lideri Destici'yi AK Parti milletvekili olarak gösterdi.

İTİRAZ ETTİ

Destici, milletvekili mazbatasında parti adı yazmadığını, seçilme tutanağında ise AK Parti milletvekili olarak işlem yapıldığını ve “BBP Genel Başkanı” ibaresinin hiçbir yerde yer almadığını söyledi.

YSK REDDETTİ

Mustafa Destici'nin itirazını değerlendiren YSK, itirazı reddetti.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 10:35
  1. BBP
  2. YSK
  3. son dakika
  4. seçim sonuçları
  5. Mustafa Destici
  6. seçim 2018

YORUM YAZ

  • hsnhsn24 dk önce
    şu kendini bilmrz mirasyedi adamı da milletvekili yepıp oyumuzu ona yar ettiniz ya alacağınız olsun işte ak partideki oy düşüşünün sebebi sayın cumhurbaşkanını yanlış bilgilendirip ysnlış aday göstrrme ve teşkatların sayın cumhurbaşkanının arkasına sinip çaşmamasıve o fedakar insanın yalnız bırakılmasıdır
  • Huseyn CiftciHuseyn Ciftci1 sa önce
    Destici Bey, boş konuşmuşsun. vatandaşa yedirebilirsin belki ama, hakim yemez, geç bunları da biraz hizmet et vatandaşa,siyaset bahanesiyle bunca senedir ekmek yiyorsun, biraz da hizmetin olsun. yediğini helal ettirmen lazım.
  • Mesut SarpMesut Sarp36 dk önce
    çok mızıkcı milletiz vesselam ...
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Kuyruğunu kurtaran dik tutma peşine düşüyor, niye acele ediyorsun bu kadar. Millet ne olduğunu biliyor, fazlasını bilirse emin ol sen zararlı çıkarsın.
  • GolgeAdamGolgeAdam1 sa önce
    Testi kirildiktan sonra ))))))))))))
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