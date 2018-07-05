Kesin sonuçlar açıklandıktan sonra Destici itiraz etti, YSK reddetti!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı seçim sonuçlarına itiraz etti. AK Parti listesinden 24 Haziran seçimlerine giren Destici'yi, "AK Parti milletvekili" olarak gösteren YSK, Destici'nin itirazını reddetti.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, YSK, seçimlere AK Parti listesinden giren BBP lideri Destici'yi AK Parti milletvekili olarak gösterdi.

İTİRAZ ETTİ

Destici, milletvekili mazbatasında parti adı yazmadığını, seçilme tutanağında ise AK Parti milletvekili olarak işlem yapıldığını ve “BBP Genel Başkanı” ibaresinin hiçbir yerde yer almadığını söyledi.

YSK REDDETTİ

Mustafa Destici'nin itirazını değerlendiren YSK, itirazı reddetti.