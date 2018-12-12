Destici: Ordumuza dil uzatanın yeri Kandil’dir

Yeni Akit Ankara

TBMM Genel Kurulunda 2019 yılı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmelerde HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan’ın “Türk Ordusu Afrin’i işgal etmiştir” sözleri ile ilgili söz alan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Kahraman ordumuza sataşma var. Kahraman ordumuz işgalci olarak gösterilemez” dedi.

“Bunu yapanın yeri Kandil’dir”

Mustafa Destici, “Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hiç kimse yapamaz. Şayet bunu yapıyorsa da onun yeri burası değil, Kandil’dir, PKK’lı yılanların yanı olmalıdır. Bunu açıkça ifade ediyorum” diye konuştu. Destici, “Dolayısıyla da burada kahraman ordumuzun Afrin zaferini hiç kimse işgal olarak gösteremez. Dolayısıyla biz kahraman ordumuzla gurur duyuyoruz. Ve hiç merak etmeyin, Afrin operasyonunu Tel Abyad, Ayn el Arap, Sincar ve Kandil zaferleri de takip edecektir ve oraya da ay yıldızlı bayrak dikilecektir.”

HDP-İYİ Parti ittifakı ortaya çıktı!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici konuşurken İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın “Sen komutan mısın?” diye laf attı. İYİ Partili Türkkan’ın bu sözlerinin, HDP sıralarından alkışla desteklenmesiyle, HDP-İYİ Parti işbirliği bir defa daha kanıtlanmış oldu.