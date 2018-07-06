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Mustafa Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Millet İttifakı, tamamen Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtirmemek, Cumhur İttifakı'nı başarısız kılmak üzerine kurulmuştu. Bütün bunu önceleyenlerin bir araya geldiği bir ittifaktı. Seçime yönelikti ve bitti. 'Öküz öldü ortaklık bozuldu' diye Anadolu'da bir laf var. Onların böyleydi işin doğrusu." dedi.

06 Temmuz 2018 Cuma 15:44
Mustafa Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu

Destici, Cebeci Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Seçim sonuçlarının Türkiye'ye hayırlı olmasında temennisinde bulunan Destici, Cumhur İttifakı'nın her iki seçimi de kazandığını söyledi.

Destici, Cumhur İttifakı'nın devletin bekası, ülkenin bütünlüğü ile milletin istiklali ve istikbalini önceleyerek kurulduğunun altını çizerek, "Bizim ittifakımız, aynı amaçla devam ediyor. TBMM ve TBMM dışında da inşallah önümüzdeki yerel seçimlerde de biz bu ittifakı sürdüreceğiz." diye konuştu.

SONUNA KADAR BU BİRLİKTELİĞİ KORUYACAĞIZ

Millet İttifakı'nın ise seçime yönelik bir oluşum olduğunu aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Bir sağdan bir soldan bir ortadan. Her ne kadar HDP resmi olarak bu ittifakın için de olmasa da fiili olarak vardı. Cumhur İttifakı adayı dışındaki adaylardan ve parti genel başkanlarından hep şunu duyduk; ikinci tura kim kalırsa muhalefetten ister Muharrem İnce, ister Meral Akşener, ister Selahattin Demirtaş onu destekleyeceklerini açıkladılar. TBMM'de yine iş birliği yapacaklarını, çoğunluğunu elde edeceklerini açıkladılar. Millet İttifakı, tamamen Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtirmemek, Cumhur İttifakı'nı başarısız kılmak üzerine kurulmuştu. Bütün bunu önceleyenlerin bir araya geldiği bir ittifaktı. Seçime yönelikti ve bitti. 'Öküz öldü ortaklık bozuldu' diye Anadolu'da bir laf var. Onların böyleydi işin doğrusu."

Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nda sonuna kadar bu birlikteliği koruyacaklarını ve TBMM Başkanlığı seçiminde de yine Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyeceklerini aktardı.

Diğer ittifak partilerinin hepsinin ayrı ayrı TBMM Başkanı adayı olacağını anlatan Destici, "Dolayısıyla yapmacık bir ittifaktı ve bozuldu. Bir sonraki seçimi bekleyeceklerini düşünüyorum. Yine bir seçim geldiğinde birileri devreye girecek. Dışarıdan, içeriden birtakım eller ve onları bir araya getirmeye çalışacaklar." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 15:44
  1. Mustafa Destici
  2. Büyük Birlik Partisi
  3. millet ittifakı
  4. açıklama

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