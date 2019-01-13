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BBP, belediye başkan adaylarını yarın açıklayacak

BBP lideri Mustafa Destici, 31 Mart'ya yapılacak seçimlerde aday gösterilecek belediye başkanı adaylarının yarın itibaren açıklanacağını söyledi.

13 Ocak 2019 Pazar 14:43
BBP, belediye başkan adaylarını yarın açıklayacak

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve İl Başkanları Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, yerel seçimlere yönelik yol haritalarına ilişkin bilgi verdi.

Siyasi partiler ve seçim kanunlarının yeniden düzenlenmesini isteyen Destici, adil ve hakça bir seçim yarışının olması için yerel seçime katılacak 12 partiye seçim yardımı yapılması gerektiğini söyledi.

Destici, tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Büyükşehirlerle ilgili birtakım istisnalar olabilir ama şu ana kadar herhangi bir büyükşehirde ya da onun ilçesinde, partimizin seçime katılmama ya da adaygöstermeme noktasında hiçbir beyanı olmamıştır. Bundan sonra alacağımız kararları da kamuoyuna açık ve net bir şekilde paylaşacağız. İl başkanlarımızın bize getirdiği ve adaylığı kesinleşen adaylarımızı, inşallah toplantıdan sonra, yarından itibaren duyurmaya başlayacağız.

Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 7'nci yılı dolayısıyla Allah'tan rahmet diledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 14:43
  1. Mustafa Denizli
  2. BBP
  3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  4. yerel seçim

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